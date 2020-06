700 kabinansatte i SAS i Danmark har fått oppsigelsesbrev

Det betyr at over halvparten av de 1.200 kabinansatte i SAS Danmark er blitt oppsagt.

Christa Ceré, leder i fagforeningen CAU, sier at det er en sorgens dag.

– Det er svært mange, og mine medlemmer har det ikke godt. Hele bransjen er jo også rammet, og derfor kan man ikke bare søke en annen jobb, sier hun.

De ansatte har ifølge fagforeningslederen 1–6 måneders oppsigelsestid. De har også fått muligheten til å konvertere oppsigelsen til en permisjonsperiode på opptil to år.

– Det er selvfølgelig et håp om at aktiviteten kan stige, og at de dermed langsomt kan vende tilbake, sier Ceré.

SAS varslet i slutten av april at de må kutte staben med 5.000 ansatte, det vil si nesten halvparten av arbeidsstokken. Dette gjelder 1.300 ansatte i Norge, 1.900 i Sverige og 1.700 i Danmark.

I Norge er det ingen kabinansatte som får oppsigelsesvarsel mandag.

– Vi er ferdig med nedbemanning blant de kabinansatte for lenge siden, sier pressesjef John Eckhoff til NTB.

(©NTB)