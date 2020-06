Volvos søstermerke Polestar har nå ankommet både Europa og Norge. Riktignok noe forsinket på grunn av korona-pandemien. Og nå er det flere tusen kunder som gleder seg til å få bil.

Som vanlig for elbiler er Norge et prioritert marked. De første kundebilene leveres ut i august, og det er altså vi som får bilene først, sammen med svenskene

Et fåtall biler har allerede ankommet Norge. Dette er ikke kundebiler, men biler som skal vises fram til potensielle kjøpere og ikke minst til pressen. Som allerede denne uken er invitert til en spennende prøvekjøring og gjennomgang av bilen i elbil-hovedstaden Oslo.

Opplevelsen viktigere enn noe annet

Polestar har så langt åpnet et showroom, eller Space, som de selv kaller det, i Oslo. De åpner om kort tid et til, i Trondheim. Her kan man se og prøvsitte bilene. For de som måtte ønske vil det også bli mulighet for prøvekjøring.

Polestar Space er et nytt detaljhandelskonsept som ligner et kunstgalleri og kombinerer minimalistisk design med digital interaktivitet. Her vil besøkende kunne bli bedre kjent med merkevaren og bilene uten kjøpspress.

– Polestar Space gjør det mulig for kundene å komme tett på produktet, midt i byen. Her får du hjelp av produktspesialister og ikke selgere, der vi har fjernet trykket i salgsprosessen. Dette for å sikre at du som kunde får akkurat så mye eller så lite hjelp som du ønsker.

– For oss er opplevelsen av ditt besøk viktigere enn noe annet, der selve kjøpet kan gjøres digitalt akkurat når det passer deg, sier Norgessjefen for Polestar, Alexander Hørthe i en pressemelding.

Mens man venter på åpningen av Polestar Space Trondheim, kan regionens elbilentusiaster besøke og prøvekjøre Polestar på Solsiden fra slutten av juli.

De første bilene har kommet til Europa nå. Vi skal straks på testtur.

Tesla-konkurrent

Polestar 2 er en direkte konkurrent til fjorårets storselger her hjemme, Tesla Model 3. De er forholdsvis like både når det gjelder fysisk størrelse, pris og rekkevidde.

Så er det da også mange nordmenn som venter, med stor spenning, på nykommeren fra Kina. Den tette linken til Volvo, har nok også bidratt til at mange av kundene har våget å gå for det nye bilmerket.

Polestar lanserer nå forresten også «Performance pack». En pakke som er mulig å legge til på nye bestillinger. Denne inkluderer regulerebare støtdempere fra svenske Öhlins, kraftigere Brembo-bremser, 20 tommers felger i tillegg til noen særegne designdetaljer som for eksempel gullfargede sikkerhetsbelter.

Performance pack, som koster 50.000 kroner ekstra, gir ingen økning i motoreffekten.

Polestar 2 har ellers en batteripakke på 78 kWt og rekkevidden er oppgitt til 470 kilometer. Bilen har to elektriske motorer, firehjulsdrift og en effekt på 408 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på raske 4,7 sekunder. Prisene starter på 469.000 kroner – før eventuelt tilleggsutstyr legges til.

Polestar går for femdørs kombi-karosseri. På det området har nok søstermodellen Volvo XC40 en fordel i og med at den er en SUV.

Har store forventninger

En av de første som skal kjøre bilen i Norge, er Brooms bilekspert Benny Christensen. Han kan fortelle at han gleder seg.

– Ja, våren har jo vært spesiell for oss motorjournalister også. Vi er jo vant til å reise rundt for å testkjøre nye biler og modeller. Denne våren har det vært stille.

– Dessuten er jo Polestar et nytt bilmerke, selv om den ladbare hybriden Polestar 1 er lansert for lengst, så er det 2 som starter historien på alvor. Selv om vi forlengst har sett bilen, skal det bli gøy å endelig få kjøre den også, sier Benny.

Han innrømmer at det er en del forventninger knyttet til bilen.

– Det er det absolutt. Jeg tenker på dette med kjøreegenskaper, opplevd kvalitet, kjøreglede og premium-følelse – kontra prisen, som er lavere enn både Tesla Model 3 i tilsvarende utgave og den kommende Volvo XC40 i elbil-utgave. Det blir veldig spennende å endelig får kjøre den, avslutter Benny.

Inntrykkene fra kjøreturen vil du selvfølgelig få fortløpende her på broom.no – så det er bare å følge med!

