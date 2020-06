346 mennesker drept i ulykker med flyet – nå skal det i luften igjen

Boeing har fått klarsignal til å testfly 737 Max-maskinene igjen. Flytypen har stått på bakken i mer enn ett år på grunn av to alvorlige ulykker.

Det skriver CNN.

Det er amerikanske luftfartstilsynet (FAA) som har gitt godkjenningen. Re-testingen av flyene begynte mandag.

– Testingen er ventet å ta flere dager, og den vil inkludere et bredt spekter av manøvre og sikkerhetsprosedyrer for å finne ut om flytypen møter standardene fra luftfartstilsynet, heter det i en uttalelse.

De amerikanske luftfartsmyndighetene understreker at det ennå ikke er avgjort om 737 Max gis tillatelse til ordinær trafikk og at det gjenstår flere steg på veien mot full godkjenning.

Testpilotene fra FAA skal evaluere endringene Boeing har gjort på programvaren som styrer flyets autopilot.

Norsk kvinne omkom

Boeing har jobbet på spreng med å få flytypen opp i luften igjen etter to alvorlige ulykker som tok livet av 346 mennesker.

Den første ulykken fant sted med selskapet Lion Air den 29. oktober i 2018. Flyet styrtet 12 minutter etter avgang fra Jakarta i Indonesia. 181 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer omkom.

Mindre enn et halvt år senere, den 10. mars i fjor, styrtet enda et 737 Max-fly fra selskapet Ethiopian Airlines seks minutter etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Addis Abeba.

149 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer omkom. Blant disse var den norske kvinnen Karoline Aadland.

Det er flere likhetstrekk mellom de to ulykkene. Boeing har jobbet for å oppdatere programvaren, som kan sende flyet i et bratt stup i visse situasjoner.

Systemet skal hindre at flyet steiler og mister bæreevne ved å stige for bratt. Den foreløpige rapporten viser at en sensor som måler hvor bratt flyet går opp, den såkalte angrepsvinkelen, sviktet, men fortsatte å sende data til systemet som dermed tvang flyets nese nedover.

Taper milliarder

I kjølvannet av den siste ulykken har 737 MAX-maskinene stått på bakken. Boeing hadde først et håp om å få flytpen tilbake på vingene innen utgangen av 2019, men det har ikke latt seg gjøre, blant annet på grunn av problemer med en ny programvare som er innstalert i flytypen.

Problemene med flytypen har så langt kostet Boeing svimlende 18,7 milliarder dollar, men dette tallet er ventet å øke, skriver CNN.

I januar stanset Boeing byggingen av nye 737 MAX-fly, men produksjonen ble påbegynt igjen i mai. Koronakrisen har imidlertid gjort at selskapet har måttet redusere produksjonskapasiteten sin.