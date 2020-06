Har blitt utvist to ganger i 2020 – uten å spille en eneste kamp

Tommaso Berni (37) har fått det røde kortet to ganger denne sesongen.

Inter Milans tredjekeeper, Tommaso Berni, fikk rødt kort i kampen mot Parma søndag.

I det 69. spilleminutt reagerte dommer Fabio Maresca på munnbruk blant Inters benk. Etter noe diskusjon ble Berni gitt det røde kortet, og ble bortvist fra tribunen.

Dette er andre gangen i 2020 at tredjekeeperen har fått rødt kort uten å spille. Forrige gang var mot Cagliari 26. januar etter at han kom med kraftige protester på utvisningen av lagkamerat Lautaro Martínez.

At en keeper på benken til Inter blir utvist har ikke bare skjedd to ganger. I 0-2-tapet for Juventus 8. mars fikk nemlig andrekeeper Daniele Padelli det røde kortet.

Snudde kampen: – Et geni

På tidspunktet Berni ble utvist lå Inter under 0-1, men 13 minutter etter utlignet Stefan de Vrij til 1-1. Da Parma-spiller Juraj Kucka ble utvist fem minutter før slutt, scoret Alessandri Bastoni seiersmålet for Inter.

The Athletic-journalist James Horncastle kaller Berni for et geni på Twitter, og mener lagkameratene reagerte på utvisningen ved å snu kampen til seier.

Søndagens tre poeng var viktige for Inter for å henge med i toppen av Serie A. Klubben ligger på tredjeplass på tabellen med 61 poeng, fire poeng bak Lazio på andreplass.

Berni kom til Inter i 2014, men har ennå ikke hatt sin debut i ligaen for Milano-klubben.