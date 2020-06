Politiet: Minst seks drept under angrep på børsen i Karachi

Minst seks personer er drept under et angrep på børsen i Karachi i Pakistan, hvorav fire er angripere, opplyser politiet.

Ifølge politiet er det også flere vakter og politifolk blant de drepte, men antallet varierer. Nyhetsbyrået AP siterer politiet på at to sikkerhetsvakter og en politimann er drept, men andre kilder melder om to drepte i tillegg til de fire angriperne.

Tungt bevæpnet politi omringet børsen etter at flere væpnede menn forsøkte å trenge seg inn i bygningen. Børsen ligger midt i Karachis finansstrøk, og over 1000 meglere og andre ansatte var til stede i bygningen da angrepet skjedde midt på dagen mandag lokal tid.

– Fire angripere ble drept. De kom i en sølvfarget Corolla, forteller politisjef Ghulam Nabi Memon til nyhetsbyrået Reuters.

– Angriperne hadde på seg uniformer som så ut som politiuniformer. Alle fire er drept, og situasjonen er nå under kontroll, sier direktøren for børsen, Abid Ali.

De første meldingene tydet på at en eller flere angripere greide å komme seg inn i bygningen, men at flere av dem raskt ble skutt av bygningens vakter.



Ifølge pakistanske Geo News er flere sivile skadet som følge av hendelsen. Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet. Pakistan har i lengre tid vært plaget av vold fra militante islamister, men angrepene har vært sjeldnere de siste årene.

(TV 2/©NTB)