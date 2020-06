Dorsin håper på rask avgjørelse: – Jeg tror Børven er klar for å komme hit nå

Rosenborg er tydelig på at de ønsker å få Per Ciljan Skjelbred og Torgeir Børven på plass så fort som mulig.

Rosenborg fikk en etterlengtet opptur etter 2-1-seieren på Brann Stadion søndag kveld.

Fremover kan det bli mer å glede seg over på Lerkendal.

Per Ciljan Skjelbred vender hjem fra Tyskland og Torgeir Børven, som er toppscorer i Eliteserien, skal etter planen bli klar 1. august.

Nå håper sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin, å få på plass mannen som har scoret seks mål for Odd denne sesongen, så raskt det lar seg gjøre.

– Han har vist forrige sesong og i starten av denne sesongen at han er én av de mest giftige angriperne i ligaen. Vi ønsker å ha to gode spisser som konkurrerer eller spiller sammen, det savner vi nå, og derfor vil vi ha ham på plass så fort som mulig, forklarer Dorsin til TV 2.

– Når er det?

– Det er gjerne nå, men vi får se. Vi har to dager igjen av overgangsvinduet og vi håper at det ordner seg. Vi skal gjøre alt vi kan, så håper vi Odd er medgjørlige. Jeg tror spilleren er klar for å komme hit nå, vi ønsker i hvert fall det, sier den tidligere RBK-kapteinen.

Advarer Børven

Men Pål André Helland kommer med en advarsel til sin fremtidige lagkamerat.

– Jeg ønsker alle gode spillere velkommen. Torgeir er en vanvittig målsnik, men det er ikke bare å spasere inn på laget. Dino (Islamovic) begynner å ta den plassen og vise hvor god han er, mener Helland.

Det er ikke bare Børven som snart kan ikle seg den hvite trøya. Per Ciljan Skjelbred har i disse dager reist hjem til Trondheim, men to faktorer er avgjørende for når 33-åringen kan gjøre comeback på Lerkendal.

– Er han frisk og sugen på å spille, så tror jeg han er god nok for Eliteserien. Det er to punkt som spiller inn her, en liten skade og den karantene-biten, sier midlertidig Rosenborg-trener Trond Henriksen.

– Enorm forsterkning

Helland er ikke i tvil om at laget vil få et løft når den tidligere landslagskapteinen blir klar for Rosenborg.

– Vi får se om han holder nivået på trening, nei, det kommer nok til å gå greit. Han kommer til å bidra fra dag én. Han har en vanvittig rutine og profesjonalitet. Så har han vært god for Hertha Berlin i Bundesliga i sju år i strekk, så det blir en enorm forsterkning, mener Rosenborgs nummer ti.

Micke Dorsin ser frem til å få Skjelbred på plass så raskt som mulig.

– Han er en spiller som sprer enorm energi, pondus og glede, som jeg håper smitter over på alle i klubben. Vi forsøker å få han på plass så fort som mulig. Han blir en viktig brikke i klubben, det er derfor vi har hentet han hjem, sier den sportslige lederen i klubben.

Dorsin mener det er viktig å bygge videre på seieren mot Brann og ser frem til at de nye spillerne kommer inn.

– Laget er veldig bra fra før og vi har spillere som har vist at de kan levere på et høyt nivå. Av og til så stopper det litt opp, og da trenger vi noen nøkler for å låse det opp. Nå handler det om å få hele laget med på en kurve som peker oppover, så får Per og Torgeir hekte seg på etter hvert, sier mannen med over 360 kamper for RBK.

Rosenborg skal i aksjon igjen allerede onsdag, da venter Vålerenga på Lerkendal.