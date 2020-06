Bamba stormet i garderoben etter bytte: – Føyer seg inn i rekken av tullete situasjoner

Brann – Rosenborg 1–2

Daouda Bamba var lite fornøyd med å bli tatt av banen etter 64 minutter. Ivorianeren gestikulerte tydelig sin misnøye mot benken og stormet rett i garderoben.

Kort tid senere dukket han opp på benken, hvor han satt seg ned med RBK-spiller Samuel Adegbenro.

– Vi ønsker ikke å ha det slik. Han er frustrert, noe han sikkert er fordi han ikke scorer mål i kampen. Vi kommer ikke til å lage noe kjempesak ut av dette, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

– Det er nok frustrasjon, men det er ikke slik vi ønsker å ha det. Det skal jeg ta med ham, jeg tenker han takker for kampen neste gang, sier Brann-treneren.

Også etter forrige seriekamp mot Aalesund var Bamba tydelig forbannet da han ble byttet av. Da gikk han riktignok bort til benken istedenfor å storme i garderoben.

Hovedpersonen forklarer selv at det hele skyldtes at han følte seg frisk og fin.

– Når man føler seg bra, så ønsker man å fortsette. Jeg var litt skuffet, men hva kan jeg gjøre? sier Bamba til TV 2 etter tapet mot RBK.

– Jeg ønsker selvsagt å spille så mye jeg kan, men det er treneren som bestemmer hvem som spiller.

– Føyer seg inn i rekken av tullete situasjoner

Forrige sesong havnet Bamba i flere uheldige situasjoner som gjorde at han måtte stå over flere kamper. Først kom spissen med krass kritikk av lagets spillestil, hvor han blant annet mente at spillerne var «hjernevasket».

Så ble han utestengt i fire kamper etter å ha albuet ned Tromsø-spiller Simen Wangberg.

I oktober havnet han i trøbbel igjen da klubben valgte å utelate han fra troppen mot Molde etter det klubben kalte dårlige holdninger før og under hjemmekampen mot Molde. Etter at han havnet i basketak med daværende Brann-spiller Veton Berisha.

– Bamba sin oppførsel er ikke bra, og det er totalt unødvendig av han å gå av banen på den måten. Han er ikke den enkleste spilleren å håndtere for en klubb som Brann. Dette eksempelet føyer seg inn i rekken av unødvendige og tullete situasjoner han har vært involvert i, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Brann tok ledelsen allerede før fem minutter var spilt, etter at Gilbert Koomson scoret. Rosenborg svarte like før pause da Even Hovland styrte inn et frispark slått av Pål André Helland.

Tre minutter før slutt avgjorde Rosenborg kampen da Kristoffer Barmen skjøt ballen i Carlo Holse. Refleksjonen gjorde at ballen dalte over Brann-keeper Ali Ahamada.