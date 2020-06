Drømmestart for Henriksen da Brann klønet det til: – Utilgivelige feil

Brann – Rosenborg 1–2

Se de to første målene i Sportsnyhetene øverst!

Rosenborgs midlertidige hovedtrener Trond Henriksen hadde knapt satt seg ned på bortebenken før Brann scoret kampens første mål. Men det skulle vise seg å bli en drømmestart for den vikarierende hovedtreneren.

– Rosenborg måtte vinne i dag for at luken opp til Bodø/Glimt og Molde ikke skulle bli for stor. Denne seieren smaker naturligvis ekstremt godt for hele RBK. De sprudlet ikke i sin første kamp uten Eirik Horneland, men dette var en meget sterk og viktig seier, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Trond Henriksen var en lettet mann ved kampslutt.

— Først og fremst var det viktig for guttene og få tilbake selvtilliten og troen på seg selv, sier Henriksen til TV 2 og beskriver de siste dagene som svært hektiske.

Henriksen ønsket ikke å diskutere om han kan være aktuell som en permanent hovedtrener etter seieren på Brann Stadion.

— Det er det ikke jeg som styrer med, men akkurat i dag var det en fin dag, forklarer Henriksen.

Sportsdirektør Micke Dorsin ville ikke utelukke Henriksen som en mulig løsning som ny hovedtrener.

— Nei, så lenge vi vinner så... Vi tar en kamp om gangen, sier Dorsin med glimt i øyet til TV 2.

GLIS: Trond Henriksen gliste både før og etter kamp. Foto: Marit Hommedal

Brann-trener Lars Arne Nilsen oppsummerer det bitre nederlaget slik:

— Vi synes vi er hakket bedre enn Rosenborg alt i alt, vi skaper litt flere sjanser, men så gjør vi en stygg feil på slutten. Da straffer de oss, sier Lars Arne Nilsen til TV 2.

Brann i føringen

Amer Ordagic satset alt i en hodeduell og en våken Daouda Bamba lurte seg inn bak RBK-forsvaret.

André Hansen ruste ut, men kom for sent og måtte snu. Dermed kunne Bamba få kontroll på ballen før han la den til Gilbert Koomson. Ghaneseren fikk en enkel jobb med å sende rødtrøyene i ledelsen.

— Dette er absolutt en kamp vi kunne vunnet, sier Fredrik Haugen til TV 2 etter kampslutt.

20 minutter ut i kampen kom nok en smell for trønderne. Nøkkelspiller Samuel Adegbenro skadet seg etter å ha blitt taklet av Petter Strand og måtte byttes ut. Inn kom stortalentet Emil Konradsen Ceïde.

Snudde kampen

Rosenborg skapte bortimot ingenting, men like før pause skaffet Anders Trondsen et frispark langs sidelinjen. Pål André Helland la ballen presist inn foran mål, der fikk Even Hovland en enkel jobb med å sette ballen i mål foran et passivt Brann-forsvar.

Det var Brann-trener Lars Arne Nilsen lite fornøyd med.

— Sånn kan vi ikke gjøre om vi skal være med oppi der. Det er tungt, sier Brann-trener Nilsen om målene laget hans slapp inn.

Det var et høytliggende Rosenborg som prøvde å stresse Brann hver gang de hadde ballen.

Det var tydelig at Hovlands mål ga energi til resten av Rosenborg. Bortelaget kom heltente ut til andre omgang og Dino Islamovic skapte to brukbare sjanser allerede før det var spilt tre minutter.

— Utilgivelige feil

Rosenborg fortsatte å presse Brann utover kampen. Spesielt de siste ti minuttene luktet det svidd av Rosenborgs vilje. Den harde jobben ga resultater til slutt. Bismar Acosta rotet bort ballen på egen halvdel, dette førte til at Carlo Holse og Kristoffer Barmen spurtet mot samme ball.

Det hele endte med at Barmen skjøt ballen i Holse, noe som førte til at ballen fikk en perfekt bue over Ali Ahamada. Dermed kunne Rosenborg juble for sesongens første seier.

— Vi må klare å riste det her av oss. Vi slipper inn to forbanna drittmål, sier Branns Kristoffer Barmen, som ikke vil si noe om 1-2-målet før han har sett reprisene.

— Jeg synes det var fortjent, enda det siste målet var litt tur, innrømmer RBK-trener Henriksen.

TV 2s fotballekspert mener Brann burde håndtert situasjonen bedre.

— Seiersmålet er alt annet enn vakkert, og der gjør både Ahamada og Acosta en altfor dårlig jobb. Ahamada bør se at Acosta er i ferd med å få press på seg, den ballen skal bare hamres opp på tribunen. Utilgivelige feil, konkluderte Mathisen.