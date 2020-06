Geniale Wolff Eikrem sørget for ny seier

Stjernespilleren tok nok engang hovedrollen da Molde valset over Stabæk.

Molde – Stabæk 4–1

Se alle målene i Sportsnyhetene øverst!

– Lekkert av Molde, elendig av Stabæk. Du ser litt på tilløpet at her kommer det ikke et knallhardt skudd. En svak inngrepen av Sandberg.

Det var Ole Martin Årsts konklusjon i FotballXtra etter at Magnus Wolff Eikrem hadde sendt Molde i ledelsen.

Midtbanejuvelen fikk ballen på kanten av 16-meteren. Det som tilsynelatende så ut som et forsøk på innlegg gikk rett i mål ved den innerste stolpen.

Innbytter Erling Knudtzon fant nettmaskene etter 55 minutters spill. Han hadde akkurat blitt byttet inn. Leke James økte til 3-0 for Molde fire minutter senere.

– En solid åpning og jeg ser at vi nærmer oss der vi vil være. Vi er ikke fornøyd med alt, men vi er fornøyd med mye.

Etter ett kvarter av andre omgang reduserte Stabæk ved Hugo Vetlesen. Tre minutter på overtid fikk Molde straffespark, og innbytter Ohi Omoijuanfo scoret fra krittmerket.

Molde har tatt tolv poeng på fire kamper. Stabæk blir stående på fem poeng.

– Det er mye som er ganske greit, men som ikke holder. Vi slipper inn for enkle mål. Jeg står igjen med den følelsen og det irriterer meg ganske mye. Det er deler av kampen jeg er fornøyd med, men vi kan ikke slippe inn så enkle mål, sier Jan Jönsson til Eurosport etter kampen.