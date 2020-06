To menn siktet for voldtekt i Grenland

To menn er pågrepet og siktet for en voldtekt som skal ha skjedd natt til søndag.

Søndag kveld bekrefter Sør-Øst politidistrikt overfor Dagbladet at to menn er pågrepet og siktet for en voldtekt i Grenland.

Ifølge politiet skal voldtekten ha skjedd natt til søndag. Fornærmede er en kvinne i 30-årene.

– Vi fikk inn melding om dette klokka 12 i dag. Fornærmede skal ha blitt voldtatt av to personer, og politiet har videre pågrepet to personer, sier jourhavende jurist Andreas Haugen til TV 2.



Politiet vil forsøke å avhøre fornærmede og de to pågrepne i løpet av kvelden.