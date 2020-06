Kritiserer verdensledere etter tale i FN

Etter at klimaaktivist Greta Thunberg holdt tale i FN for ett år siden, opplever hun at verdensledere bruker henne for å stille seg selv i et bedre lys.

I et intervju med Sveriges Radio kritiserer Greta Thunberg verdens ledere for hvordan de har oppførte seg, etter talen hun holdt under FNs ekstraordinære klimatoppmøte i fjor.

I en serie, kalt Sommer på P1, åpner Thunberg opp tiden før og etter hun stod på podiet i FN i september i fjor.

– Presidenter, statsministere, konger og prinsesser kom og ville snakke med meg. De så meg, og så plutselig en sjanse for at de kunne ta et bilde med meg til Instagram-kontoen sin, med hashtaggen #savetheplanet, sier hun.

– Det virket som om de i et øyeblikk hadde glemt å skamme seg over at deres generasjon skuffet fremtidige generasjoner. Kanskje det hjelper dem å sove om natten, fortsetter hun.

Merkel stod i selfie-kø

I intervjuet forklarer Thunberg om timene rett før hun skulle opp på podiet.

Flere anerkjente personer ønsket å prate med henne, noe hun hadde forberedt seg på. Blant dem var Tysklands kansler Angela Merkel.

– Hun kom bort til meg, tok et bilde og spurte om det var greit at hun la det ut på sosiale medier. Og så danner det seg en kø, forklarer hun.

Ifølge Thunberg skjer slike ting hele tiden.

KRITISERER: Klimaaktivist Greta Thunberg kritiserer verdensledere for å bruke henne og andre klimaaktivister for sin egen del. Foto: Mattias Osterlund

– Folk vil bare stå ved siden av meg og andre klimaaktivister for å stille seg selv i bedre lys. Det er noe jeg virkelig ikke liker, fordi det er ikke den typen jeg vil være. De legger det ut på sosiale medier og får dem til å se bra ut. Det får dem til å virke som de bryr seg, sier hun.

Emosjonelt

Thunberg ble svært emosjonell under appellen sin, og ordene som satt igjen hos folk var «hvordan våger dere».

– Den eneste meldingen som ser ut til å ha blitt husket er «hvordan våger dere», sier hun i programmet sitt, Sommer på P1.

Derimot var hennes viktigste budskap at «vi godtar ikke disse oddsene», som refererte til det gjenværende CO2-budsjettet for menneskeheten.

Hun håper at endringer som har blitt gjort under koronapandemien vil oppmuntre til mer handlekraft mot global oppvarming.