Ings pøser inn mål – Watford i trøbbel

Watford-Southampton 1-3

Southampton er Premier Leagues dårligste hjemmelag. På bortebane har det gått langt bedre. Søndag scoret Danny Ings to av målene da Watford ble slått 3-1.

Ings står nå med 18 scoringer i Premier League denne sesongen – likt med Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang.

Scoringen mot Watford var et typisk Ings-mål. Han skaffet seg rom utenfor 16-meteren og sendte en knallhard kule ned i hjørnet bak Watford-keeper Ben Foster.

Ings var på ferde igjen etter 69 minutter og laget 2-0. Et selvmål av Jan Bednarek skapte litt spenning med 2-1 etter 79 minutter, men et nydelig frispark i krysset fra James Ward-Prowse like etterpå sikret seieren for Southampton.

Watford ligger ett poeng over nedrykksstreken og har problemer både på og utenfor banen.

Trioen Andre Gray, Nathaniel Chalobah og Domingos Quina ble utelatt fra troppen etter at det dukket opp bilder fra en privat fest hos Gray. Watford opplyser om at spillerne ble droppet for å ivareta de øvrige spillernes helse og sikkerhet.