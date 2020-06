– Vi var som brødre. Det er rart at en så hyggelig mann kan være så ond

For 40 år siden herjet en seriemorder og -voldtektsmann California. Mandag forventer mange at 74-åringen Joseph bekrefter at han er den notoriske «Golden State Killer».

Det tok lang tid før politiet i den amerikanske delstaten California kom på sporet av at de grusomme drapsmennene og voldtektsmennene «Visalia Ransacker», «East Area Rapist», «Original Night Stalker» og «Diamond Knot Killer» kunne være samme person.

Ifølge etterforskerne var signaturen til den maskerte seriemorderen som senere fikk kallenavnet «Golden State Killer» å bryte seg inn hos gifte par i forstedene. Videre bandt ham dem fast, puttet tallerkener på ryggen til mannen, og truet med å drepe dem begge om noen av dem falt mens han voldtok kona.

78-åring tiltalt

Mandag forventes det at den tidligere politimannen Joseph James DeAngelo, som ble pågrepet i 2018, sier seg skyldig i å stå bak «Golden State Killer» sine ugjerninger, som er spredt over 11 amerikanske fylker i årene 1974 til 1986. Rettshøringen vil på grunn av koronaviruset vil bli avholdt ved Sacramento State University, i samme sal hvor DeAngelo ble uteksaminert da han studerte, skriver Los Angeles Times.

Om han erklærer seg skyldig vil han unngå dødsstraff for de 13 drapene og 13 kidnappingene han er siktet for, men vil da sitte i fengsel resten av livet. I tillegg er det ventet at han vil bekrefte å stå bak over 60 saker som er foreldet, og som han uansett ikke kan straffes for. Samtidig vil bevismaterialet mot ham ikke gjøres offentlig, og ofrene vil ikke motta det detaljomfanget de hadde forventet.

Forsvarerne hans har tidligere uttalt offentlig at de ønsker en avtale der en unngår dødsstraff, men har ikke besvart Time Magazines henvendelser om hva de akter å gjøre mandag.

– Fortjener selvsagt å dø

– Dette er så ubehagelig fordi livene våre igjen er blitt knyttet sammen med hans, sier Jennifer Carole til Time Magazine.

Hun er datter av advokaten Lyman Smith, som ble drept i 1980. Smiths kone Charlene ble også voldtatt og drept.

– Død hjelper ikke noe som helst. Men å få han til å sitte gjennom en hel rettshøring, det ville hjulpet, sier Carole.

Men ikke alle de etterlatte og ofrene er enige med Carole i dette.

– Han fortjener selvsagt å dø. Måten jeg ser det på er at han bytter dødsstraff med døden i fengsel. Det vil bli godt å legge dette bak oss. Jeg tror aldri han vil sone den straffen vi har gjort, den vi har sonet de siste 42-årene, sier Gay Hardwick, som sammen med mannen Bob var en av seriemorderens ofre.

Dødsstraff er ifølge Time Magazine uansett urealistisk, ettersom delstatens guvernør Gavin Newsom har suspendert dette. Påtalemyndigheten har også uttalt at de tror en fullverdig rettssak vil ta årevis, og den vil koste skattebetalerne over 193 millioner kroner, og at de helst ønsker å få til en avtale.

Venn sjokkert

Los Angeles Times har snakket med Jim Hurdle (69), en av de få som har vært tett på DeAngelo gjennom store deler av livet hans.

– Vi var som brødre. Det er rart at en så hyggelig mann kan være så ond, sier Hurdle.

Han forteller også at DeAngelo, som senere giftet seg med hans søster, introduserte ham som sin bror til andre, og at han senere i livet også kalte hans foreldre for mamma og pappa.

Hurdle beskriver DeAngelo som hyggelig, men at han ikke virket å ha dypere følelser.

Han sier at han de siste årene har sett tidligere opplevelser med svogeren i nytt lys, deriblant hans forkjærlighet for morbide scener i skrekkfilmer, måten han hadde jaget bort to personer med våpen på, samt alt gullet han gjemte i garasjen, som DeAngelo hevdet stammet fra Sør-Afrikanske mynter som var blitt smeltet.

Kort tid etter at DeAngelo giftet seg med Hurdles søster startet en rekke innbrudd i området, som i 1975 endte med at en mann ble drept da en maskert person forsøkte å kidnappe datteren hans, skriver Los Angeles Times.

Han jobbet i flere perioder som politimann, men fikk sparken i 1979 da han ble fersket da han stjal en hundeavstøtende spray og en hammer. Ifølge svogeren uttalte han i etterkant at han ønsket å drepe politisjefen sin.

Tatt etter DNA-analyse

Det var først for to år siden at etterforskerne kom på sporet av DeAngelo, da ved bruk av en ny måte å analysere DNA-spor på, skriver Time Magazine. Ifølge etterforskerne var dette en tidkrevende prosess som til slutt sørget for at de kom på sporet av ham.

Ifølge Time Magazine har metoden etterforskerne brukte senere blitt benyttet i andre store saker.