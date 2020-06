Barkley sendte Chelsea til Wembley

Leicester 0-1 Chelsea

Det ble tett og jevnt da lag nummer tre og fire i Premier League barket sammen på King Power Stadium i FA-cupens kvartfinale.

Til slutt var det gjestene som trakk det lengste strået da Ross Barkley, som kom inn til pause, kriget inn vinnermålet halvtimen før slutt.

Løpet inn i boksen og avslutningen til Barkley minnet mye om målene Chelsea-manager Frank Lampard pleide å score som spiller for klubben.

— Vi jobber mye med det på trening, og det fikk vi betalt for i dag. Han gir oss tips her og der, sier Barkley om Lampard til BT Sport.

Chelsea-sjefen sa dette om matchvinneren etter kampen:

— Han kan score mål, skyte med begge bein – om han kommer inn i boksen. Han er en viktig spiller for oss, sier Lampard til Chelseas medieavdeling.

Se målet i Sportsnyhetene øverst.

Kampfakta: Leicester - Chelsea 0-1 (0-0) FA-cupen, kvartfinale King Power Stadium Mål: 0-1 Ross Barkley (63.) Leicester (4-3-3): Kasper Schmeichel - James Justin, Caglar Söyüncü , Jonny Evans, Ben Chilwell - Dennis Praet, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans - Ayoze Pérez, Jamie Vardy, Harvey Barnes Chelsea (4-3-3): Willy Caballero - Reece James, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Emerson - Mason Mount, N'Golo Kanté, Billy Gilmour - Willian, Tammy Abraham, Christian Pulisic Dommer: Mike Dean

Jevn førsteomgang

Men det var Leicester som åpnet best. Harvey Barnes kom på et godt løp mot Chelseas boks i kampens fjerde minutt, men revenes unggutt kom aldri til avslutning. Etter en drikkepause headet en umarkert Jonny Evans ballen utenfor etter dødball, en sjanse nord-iren burde fått mer ut av.

Chelseas første sjanse sto Christian Pulisic for etter halvtimen. Amerikaneren, som står med to mål på to ligakamper siden fotballen returnerte, løsnet skudd innenfor Leicester-boksen etter fint spilt. Den harde avslutningen overlistet dog ikke Kasper Schmeichel som reddet mesterlig til corner.

Jamie Vardy løp i bakrom minuttet før pause, men en avslutning på halv volley med venstrefoten gikk utenfor. Flere nevneverdige sjanser ble det ikke. Målløst til pause.

REDNING: Leicester-keeper Kasper Schemichel måtte ut i full strekk for å redde Christian Pulisic sitt skudd i førsteomgang. Foto: Rui Vieira

Avgjørende bytter

Det ville Frank Lampard gjøre noe med og tok grep i pausen. Ross Barkley, César Azpilicueta og Matteo Kovacic erstattet Billy Gilmour, Mason Mount og Reece James.

Da tok Chelsea kommando. Tammy Abraham satte ballen i mål ti minutter ut i omgangen med en lekker halvvolley, men linjedommer vinket korrekt for offside og målet ble annullert.

Gjestene holdt oppe trykket og fikk til slutt uttelling. Willian la inn fra høyre til inbytter Barkley som slengte frem en fot og styrte ballen i lengste hjørne. 0-1 på King Power Stadium.

— Når du kommer deg inn i boksen, så er sjansene der, da vil vi alltid få scoringer. Vi vant kampen og det er det viktigste, sier Barkley og legger til:

— I pausen ble vi enige om at det ikke var godt nok og at vi måtte snakke mer på banen, og vi ble bedre, sier Barkley.

Stor Leicester-sjanse

I det 85. minuttet fikk Caglar Söyüncü muligheten til å utligne for hjemmelaget etter at Willy Caballero feilberegnet et innlegg. Tyrkerens heading mot mål gikk i hodet på Azpilicueta og til hjørnespark.

Det ble også det nærmeste hjemmelaget kom scoring i en tett batalje i Leicester. Barkley fikk muligheten til å punktere på tampen, men Schmeichel vartet opp med en strålende redning etter en Chelsea-kontring.

Innbytterens mål ble kampens eneste og dermed tok Chelsea seg til sin 24. semifinale i verdens eldste fotballturnering. Klubbens tredje på rad.

Trekning

I tillegg til Chelsea er Arsenal og Manchester United allerede klare for semifinalen i FA-cupen etter at de slo ut henholdsvis Sheffield United og Norwich.

Hvem som møter hvem i semifinalene på Wembley trekkes i pausen av den siste kvartfinalen mellom Newcastle og Manchester City søndag kveld.