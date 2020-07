Frykter én type biler vil være en fare på norske veier i sommer

Ifølge en undersøkelse planlegger over 70 prosent å reise på bilferie denne sommeren. Nå etterspør Norges Bilbransjeforbund tiltak for å håndtere én type biler.

Ifølge to undersøkelser planlegger over syv av ti nordmenn bilferie denne sommeren, og det betyr at mange av de eldste, minst sikre og mest forurensende bilene kommer til å befinne seg ute på norske veier.

Det frykter Norges Bilbransjeforbund, som er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, vil føre til flere ulykker.

– Mange tror nok at den norske bilparken blir nyere og friskere på grunn av eksempelvis alle de nye elbilene, men faktisk er det slik at den norske bilparken bare blir eldre, sier kommunikasjonsrådgiver Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund til TV 2.

Han forteller at gjennomsnittsalderen på norske biler nå er 10,7 år, og at den trolig kommer til å bli enda eldre fremover som følge av færre bilsalg under koronakrisa.

Større risiko for dødsfall

Hvert år selges det rundt 450.000 brukte biler i Norge. I samme periode selges det rundt 150.000 nye biler, forteller Laagard.

Laagard peker på en undersøkelse forbundet nylig har gjort, som viser at over 70 prosent av nordmenn skal ut og kjøre bil i sommer, og at over 20 prosent skal kjøre en bil som er over elleve år eller eldre.

– Jo nye biler er, jo sikrere er de, sier Lagaard.

– Og det er nok de aller eldste bilene vi er mest bekymret for, sier han.

Forrige uke omtalte også Statens Vegvesen en undersøkelse som viser tilsvarende reisetall. Ifølge sistnevnte undersøkelse planlegger halvparten av de som ikke pleier å dra på bilferie å gjøre det i år.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en nye bruktbil fra rundt 2015 er 40 prosent mindre enn i en bil som er ti år eldre, ifølge Statens Vegvesen. Samme året planla kun 28 prosent av nordmenn bilferie i Norge, ifølge vegvesenet.

Ønsker økt vrakpant

Bilbransjeforbundet etterspør nå tiltak for å få de eldre bilene, som er i verst stand, av veiene.

– Flere og flere land i Europa ser nå på muligheten for å fornye bilparken fra bunnen og opp. Vi har spurt myndighetene om å få i gang en ryddesjau i bilparken på de eldste bilene. Det handler om å øke vrakpanten, slik at de som har de gamle bilene ser sitt snitt i å kjøpe seg en litt nyere og sikrere bil.

– Det er en del familier som ikke har råd til en ny bil. Vi ønsker at de skal kjøre nyest og sikrest mulig bil, sier han.

– Det vi ønsker er at de som for eksempel har en 16 år gammel bil får kjøpt en som er litt nyere, og at de som har en 10 år gammel bil får en litt nyere og så videre. Da blir bilparken sikrere og sikrere. Det er viktig å snakke om fare ved høy fart og bruk av sikkerhetsbelte, men det snakkes ikke like mye om at bilen i seg selv er et viktig sikkerhetsaspekt, sier han.

Lagaard sier deres vrakpantforslag ikke omfatter veteranbiler og godt vedlikeholdte eldre biler ivaretatt av entusiaster, kun de eldre bilene som ikke er godt vedlikeholdt. Han mener et slikt tiltak også vil bidra til å minske utslipp.

– En 20 år gammel bensinbil slipper ut 200 gram Co2 per kjørte kilometer. En nyere bensinbil med mer miljøvennlig motor slipper ut rundt 80. Får vi ryddet fra bunnen og opp får vi også til det grønne skiftet raskere, sier han.