Braut Haaland-sjef slår tilbake: – Jeg ville holdt kjeft

Den avsluttende serierunden i Bundesliga bød på flere overraskelser. Werder Bremen, som har slitt tungt foran mål denne sesongen, scoret seks mot Köln og klatret til kvalikplass. Serietoer Borussia Dortmund leverte en svak forestilling hjemme mot Hoffenheim og tapte 0-4.

Det likte Wolfsburg dårlig. Hoffenheim sikret seg nemlig Europaliga-plass på Wolfsburgs bekostning.

Wolfsburg hadde alt i egne hender før den avsluttende runden. Med seier mot Bayern München ville klubben sikre 6. plassen. Mens Borussia Dortmund tok tidlig sommerferie, fortsatte Bayern München slik de har gjort hele sesongen. Dermed var Wolfsburg avhengig av hjelp fra Erling Braut Haaland & co.

Den hjelpen kom aldri. Det fikk Wolfsburg-direktør Jörg Schmadtke til å reagere.

– Den siste kampdagen forteller mye om lagene, sa han etter kampen.

Han peker på at Union Berlin, som ikke hadde noe å spille for, vant 3-0 mot Fortuna Düsseldorf - et lag i desperat poengnød. I forlengelsen ble han spurt om Dortmunds prestasjon mot Hoffenheim.

– Trekk dine egne konklusjoner, sa han syrlig.

Også Wolfsburg-spilleren Maximilian Arnold ble overrasket.

– For å være ærlig hadde jeg ikke trodd at Dortmund ville spille slik. Men det er sånn det er. 0-4. Hva skal man si?

Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke har ikke mye til overs for Wolfsburg-utspillene.

– Hvis jeg hadde tapt 0-4, ville jeg holdt kjeft, sier han i et intervju med Sport1.

Han peker på at Wolfsburg tapte begge seriekampene mot Dortmund.

– Hvis de var så gode, kunne de slått oss.