Elin (74): – Folkens, skjerp dere, så arbeidsplasser beholdes

Oslo-politiet har hatt en travel helg etter at skjenkerestriksjonene ble opphevet, og byrådslederen advarer om at de kjapt kan være tilbake, om folk ikke oppfører seg.

Fra mandag fikk Oslos restauranter, puber og barer igjen skjenke til klokken 03.

For politiet i Oslo førte det til at det ble en travel helg. Politidistriktet måtte bryte opp en rekke store ansamlinger med berusede ungdommer og en rekke slagsmål natt til lørdag. Natt til søndag var det enda flere folk på byen som ledet til en rekke ordensforstyrrelser.

Etter festhelgen advarte byrådsleder Raymond Johansen søndag om at de kommer til å stenge kranene igjen hvis smittevernreglene konsekvent brytes og det oppstår mer smitte i samfunnet.

Elin Ekholm (74) mener derimot at det er svært synd om barene og restaurantene tvinges til stenge. Hun mener at gjestene i stedet må ta ansvar.

– Jeg føler virkelig med serveringsstedene, som prøver så godt de kan. Om konsekvensen blir at de må stenge ned igjen, så dreier det seg jo om levebrødet til folk. Så folkens, skjerp dere, så arbeidsplasser beholdes, sier hun.

– Må tenke på andre

Ekholm er fra Asker og har tidligere jobbet i barnehage. Nå er hun pensjonist og engasjerer seg veldig i debatten om smittevern.

BEKYMRET: Ekholm er bekymret for at det skal komme en ny bølge av smitte i samfunnet. Foto: Privat

– Vi har jobbet så lenge for å komme på nivået vi er nå når det kommer til smitte. Hvis vi ikke klarer å følge smittevernreglene, er jeg bekymret for at det skal komme en ny oppblussning av viruset, og vi vet alle hvor mye det kostet samfunnet å stenge ned, sier hun.

Hun mener derfor at alle må ta ansvar og følge smittevernreglene.

– Vi som kunder må vise ansvar og ikke bare tenke på oss selv, sier Ekholm.

Vil ha skjenkestopp

TV 2 opprettet søndag ettermiddag en uformell avstemning hvor leserne kunne ta stilling til hvor vidt de synes det burde innføres skjenkestopp i Oslo igjen.

Like etter klokka 19.30 søndag har rett i underkant av 6000 personer svart, og over 5000 av dem, 84,1 prosent, mener at det på ny burde innføres skjenkestopp. 15,9 prosent, rett under 950 personer, har svart «nei, vi må stole på at folk overholder smittevernreglene selv».

Truer med å stenge

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttalte søndag formiddag at det å gå tilbake til ordinære åpningstider for utestedene var en tillitserklæring til utelivsbransjen og til publikum. Han mener at de fleste utestedene, men ikke alle, ivaretar smittevernkravene bra. Det samme gjelder ikke for publikum.

– Mange av de som bruker byen oppfører seg som om pandemien er over. Det er ikke greit. Nå må også byens innbyggere være seg sitt ansvar bevisst, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Han varsler at han kommer til å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes og smitten blusser opp.

– Oslo kommune kommer til å slå hardt ned der smittevernkravene brytes, men ønsker i utgangspunktet ikke å straffe en hel bransje. Vi vil likevel ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes. Dette kan vi gjøre på noen timers varsel, sa Johansen søndag.

ALVOR: Lege Hanne Heszlein-Lossius mener vi må skynde oss langsomt og fortsette å ta smittevernreglene på alvor. Foto: Privat

– Oppgitt

Hanne Heszlein-Lossius er kommunelege i Berlevåg og anestesilege på Voss. Tidligere i uken skrev hun en satirisk kommentar på TV2.no henvendt til de som vurderer å reise til syden i sommer.

– Når du først er i gang – ta gjerne turen innom ditt lokale sykehus og si i fra at du gir blanke i jobben folk gjør. Husk også på forhånd å unnskylde deg overfor alle eldre mennesker i livet ditt du bryr deg om, skrev Heszlein-Lossius.

Hun forteller søndag at hun er oppgitt over å lese at det har vært full fest i hovedstaden

– Akkurat nå er vi en fase hvor vi har begynt å åpne opp, men ingen vet hvordan dette kommer til å bli videre. Vi vet at vi fortsatt står overfor et farlig virus som vi ikke har en vaksine mot, og da er det ekstremt viktig at vi lytter til helsemyndighetene. Når vi blir bedt om å holde én meters avstand, så må vi forholde oss til det, sier Heszlein-Lossius.

Legen forteller at befolkningen sammen har fulgt råd og regler, og sett en veldig god effekt av det.

– Vi skal være stolte over folks innsats i Norge. Vi har sett at R-tallet har gått ned og vi har klart å bremse smitten sammen. Nå må vi forsette å lytte til de rådene helsemyndighetene gir oss. Her har vi selvfølgelig et ansvar alle sammen, sier hun.

