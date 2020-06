Pengene renner inn for barista etter at han nektet kvinne uten munnbind servering

Pengene renner inn for Starbucks-ansatte Lenin Gutierrez etter at han nektet en kvinne som ikke gikk med munnbind servering.

I skrivende stund har det har det blitt donert nesten 75.000 dollar, eller 727.000 norske kroner, til baristaen etter at en GoFundMe-innsamling ble opprettet forrige mandag. Det er ulovlig å gå uten munnbind i California, selv på restaurant eller kafé, skriver New York Post.

Innsamlingen ble opprettet som en reaksjon på kunden Amber Lynn Gilles Facebook-innlegg forrige mandag, der hun la ut et bilde av Gutierrez sammen med en krass melding.

– Møtte Lenen fra Starbucks, som nektet å servere meg fordi jeg ikke brukte maske. Neste gang venter jeg på politiet og tar med meg medisinsk fritak, skrev Gilles i innlegget, som rakk å bli kommentert 133.000 og delt 49.000 ganger ført det ble fjernet fredag, skriver The San Diego Union-Tribune.

I løpet av få timer var GoFundMe-innsamlingen opprettet, som en hyllest for at Gutierrez stod på sitt.

– Samler inn penger til Lenin for hans hederlige innsats da han stod på sitt i møte med en Karen i villmarken, står det i beskrivelsen av innsamlingen.

«Karen» er et uttrykk som brukes for å beskrive «frekke, kvalmende og utålelige middelaldrene hvite kvinner», ifølge Urban Dictionary.

Kalte de andre kundene sauer

Gutierrez kom med sin versjon av saken i en video på Facebook onsdag, der han takket alle som så langt hadde donert. Baristaen forklarer at han hadde forsøkt å forklare kunden maskereglene, og at han tilbydde å finne en løsning for å servere henne, men at han ble møtt med banning, før Gilles kalte de andre kundene for «sauer» og forlot kafeen.

– Jeg skulle vise henne avisen for å vise at vi krever at folk bruker masker, men at vi fremdeles kunne hjelpe henne, men før jeg fik sagt noe avbrøt hun med og sa «nei, jeg trenger ikke». Hun bannet og begynte å kalle de andre gjestene sauer. Så dro hun, før hun kom tilbake noen minutter senere for å få navnet mitt, forteller han.

Har mottatt dødstrusler

I et intervju med NBC 7 San Diego forteller Gilles at hun har mottatt tusenvis at dødstrusler etter at hun publiserte innlegget.

– Jeg truet han aldri, jeg bare påpekte hva han gjorde. Jeg har mottatt tusenvis av dødstrusler, og det er opprørende. Det er veldig skummelt, sier hun til kanalen.

Gilles har tre barn, og er vaksinemotstander. Hun mener ansiktsmasker ikke fungerer.

– Det begynner med kaffe, men det ender med digitale sertifikater og påtvunget vaksine, sier hun.

Hun sier også at hun kjøpte kaffe, uten maske, på den samme Starbucksen noen dager tidligere.

Målet var 1000 dollar

Gutierrez ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men har latt Matt Cowan, mannen bak innsamlingen, snakke på hans vegne.

Cowan startet innsamlingen fordi han og noen venner ønsket å gi Gutierrez tips for handlingen. Målet var 1000 dollar, men i skrivende stund er innsamlingen nesten oppe i 75.000 dollar.

– Basert på innsamlingens suksess tror jeg vi trygt kan si at mange mennesker følte det samme, og ville gi noen dollar i «tipsglasset». Jeg hadde aldri trodd at det ville gå som langt som det har, sier Cowan til San Diego Union-Tribune.

Han håper hendelsen vil minske internettmobbing, samtidig som den øker oppmerksomheten rundt påbudet om å gå med maske offentlig.