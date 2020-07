En våt start på fellesferien – men ett sted kan du nyte solen

For mange har ferien akkurat begynt, og til fleres skuffelse må store deler av landet belage seg på en våt og regnfull helg. Derimot er det ett område som slipper billigere unna.

Vakthavende meteorolog hos Storm Geo, Lillian Bergheim, forklarer at det er flere lavtrykk som vil påvirke helgeværet.

I Sør-Norge kommer det inn hele tre lavtrykk, som vil gi en regntung helg.

– Det er ganske stor variasjon i prognosene, så det er varierende hvor de vil ligge og når de forsvinner, sier hun.

– Men for de som startet fellesferien sin denne uken, blir det ikke noe knallstart på ferien dessverre, sier meteorologen.

Bøtter med regn

Kraftige regnbyger vil prege Vestlandet fra fredag morgen av, og stort sett gjennom hele helgen. I løpet av fredagen vil bygene bre seg over resten av Sør- og Østlandet, og også opp mot Trøndelag.

– Det ser ikke ut som at noen går klar for bygene, sier Bergheim.

På Vestlandet kan det komme så mye som 30-40 millimeter med nedbør i løpet av fredagen opplyser Bergheim.

Sommervarmen vi alle har vært bortskjemt med har forsvunnet, og skal vi tro Bergheim kan de synke ytterligere.

Fra Midt-Norge og langs kysten mot Vestlandet vil temperaturene ligge på rundt 15 grader. Sør på Østlandet vil det bli noe varmere, med temperaturer opp mot 18 grader.

Lørdag blir best

På lørdag vil lavtrykk nummer to komme innover Sør-Norge fra vest. Bergheim sier bygene vil komme sør for Bergen, langs Sørlandet og på Østlandet, sør for Hamar.

I Trøndelag kan det komme en og annen byge fra morgenen av, men det vil imidlertid snu.

– Generelt vil det bli oppholdsvær og tidvis sol i Trøndelag. Temperaturene vil også stige her, men ikke mer enn rundt 17-18 grader. Det fineste helgeværet vil nok finne sted i dette området, sier hun.

I løpet av søndagen vil finværet i Trøndelag imidlertid snu, med kjøligere temperaturer og mer regn fra ettermiddagen av.

– Det tredje lavtrykket vil bre seg over hele Sør-Norge, og slik det ser ut nå vil det ble perioder med regn og regnbyger over hele Sør-Norge, sier Bergheim.

Ingen slipper unna

Også i Nord-Norge vil regn og regn byger prege helgeværet. Bergheim sier det er et skiftende vær som preger landet.

– I tillegg til Trøndelag blir det bra vær også i Helgeland i nord, sier hun.

Fra fredagen av vil det være et skiftende skydekke og oppholdsvær i Nordland, men på lørdagen vil det bli mye sol i den sørlige delen av fylket. Troms og Finnmark derimot må belage seg på regn langs kysten fra morgenen av, før det etter hvert vil bli opphold.

Resten av helgeværet vil bli preget av regn og regnbyger i store deler av Nord-Norge, med unntak av den sørlige delen av Nordland hvor været holder seg stabilt gjennom helgen med oppholdsvær og tidvis sol.