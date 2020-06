Guardiola: – Vi skal hylle Liverpool på en fantastisk måte

Det betyr at spillerne deler seg i to grupper og stiller seg i to rekker og applauderer Liverpool når laget kommer ut av garderoben. Det kalles «guard of honour» i Storbritannia

– Vi kommer til å gjøre det fordi de fortjener det, og vi kommer til å hylle dem fantastisk, sier Citys manager Pep Guardiola.

Liverpool er ligamester for første gang på 30 år. Tittelen ble sikret selv om det gjenstår sju serierunder i Premier League.

21 av Liverpools spillere har spilt nok kamper til å motta Premier League-medaljen laget av sølv. Det er ventet at flere yngre spillere vil få muligheten i de gjenstående kampene for å nå grensen på fem kamper.

Harvey Elliott og Curtis Jones mangler tre kamper hver. Neco Williams, som kom inn for Trent Alexander-Arnold i forrige kamp, mangler fire kamper til.

(©NTB)