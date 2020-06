Langer ut mot YouTuber: – Jeg er lei unnskyldninger

Jada Pinkett Smith langer ut mot YouTube-stjernen Shane Dawson etter at et klipp der han seksualiserer hennes datter Willow dukket opp igjen.

I videoen gjør Dawson seksuelle gester mot en plakat av en da elleve år gammel Willow Smith. Lørdag kveld, norsk tid, skrev Jada på Twitter at hun er «lei unnskyldninger». Willows bror Jaden sier han «vemmes» over at Dawson seksualiserte søsteren, skriver Daily Mail.

Fredag lastet 31 år gamle Dawson opp en video på 20 minutter lang YouTube-video der han unnskylder for å ha brukt blackface, sagt N-ordet og vitset om pedofili. Unnskyldningen har ikke falt i god jord hos Smith-familien.

CEO Susan Wojcicki’s favorite YouTuber Shane Dawson pretends to masturbate to a poster of 11-year-old Willow Smith. pic.twitter.com/EM81ciTdxq — Mark Dice (@MarkDice) June 27, 2020

– Shane Dawson, jeg blir kvalm av deg. Du seksualiserer en elleve år gammel jente, som er søsteren min! Det er så langt unna å være morsomt som du kommer, og ikke ok i det hele tatt, skrev Jaden Smith på Twitter i går kveld.

– Denne mannen har også brukt blackface jevnlig. Som ungdom må vi støtte skaperne som støtter oss og vår moral. Dette er ikke ok, følger artisten opp med.

I beklagelsesvideoen sier Dawson at det ikke finnes noen unnskyldning for at han flere ganger har brukt blackface i videoene sine.

– Jeg lagde en video for seks år siden der jeg snakket om det og kom med unnskyldninger, og det var feil. Men jeg gjorde ikke jobben min, og jeg gikk ikke inn i historien og så på hvorfor det var feil og hvorfor folk var sinte.

Han legger til at han nå er klar over historien, og at han beklager å ha laget videoene.

– Jeg beklager til alle som så det, og også så at folk løftet meg opp og sa «du er så morsom, Shane». Jeg kan ikke se hvor meg hvordan det er å være svart og seg en hvit fyr bruke blackface eller normalisere bruken av N-ordet. Det er ikke et morsom ord. Spesielt ikke når en hvit person bruker det.

– Villig til å miste alt

Dawson, som har 23 millioner abonnenter, beklaget også for å ha vitset om pedofili. Han sier nå at han er villig til å «miste alt» for å stå ansvarlig for sine handlinger.

For to år siden la YouTuberen ut en annen beklagelsesvideo, der han blant annet unnskylder en kommentar han kom med i podcasten «Shane and Friends» i 2013.

I podcasten diskuterte Dawson og medprogramleder Lauren Schnipper et møte Dawson hadde med et barn «som antakelig var rundt seks år» som begynte å diskutere Instagram med han. I klippet han fikk kritikk for forklarer han hvorfor han googlet «naked baby».

– Jeg gikk på Google, og jeg ønsket ikke å se barneporno. Jeg ville bare se, la oss tenke jeg er pedofil et sekund. Så jeg skrev inn «naked baby». Først forstod jeg ikke hvorfor noen ville bli tent av det. Men de var sexy. Jeg tuller, skal Dawson ha sagt, ifølge Billboard.

Dawson, som sier han selv ble misbrukt som barn, sier sitatet er tatt ut av kontekst.

– Jeg beklager at folk blir ukomfortable, men de er også veldig tatt ut av kontekst. Hører du på hele greia, er det fortsatt ræva og ekle og dårlige vitser, men jeg er ikke pedofil... Jeg er stolt over at jeg har vokst opp. Jeg er stolt over at jeg ikke kommer med ville vitser lenger.