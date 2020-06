Truer med skjenkestopp etter festhelg

– Det har vært en ekstremt travel natt. I noen timer i løpet av natten gjorde vi i ikke annet enn å stoppe slagsmål. Vi løp bare fra det ene til det andre, sa operasjonsleder Andre Kråkenes om natt til lørdag.

Oslo politiet loggførte rundt 170 hendelser i Oslo, Asker og Bærum natt til lørdag, hvorav 70 prosent dreide seg om ordensforstyrrelser, slagsmål og bråk. De måtte også bryte opp store ansamlinger av ungdommer som var overstadig beruset.

Natt til søndag opplevde politiet at enda flere folk var på byen.

– Det har vært veldig mye å gjøre i natt, og det har vært enda flere folk på byen enn det var natt til fredag. Jeg har likevel inntrykk av at det var hyggeligere stemning i natt enn det det var i går, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

De har likevel måttet rykke ut til en rekke meldinger om ordensforstyrrelser, slagsmål og feststøy.

– Det har vært såpass mye at vi ikke rekker rundt til alle hendelsene, sier operasjonslederen.

UTRYKNINGER: Politiet i Oslo har hatt svært mye å gjøre helgen 26-28 juni. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En rekke hendelser

I nærheten av torggata klokken 01.25 fikk politiet kontroll på en beruset mann som skal ha klådd på flere jenter på gata. Rett før klokken 2 var det slagsmål utenfor et utested på Olaf Ryes Plass. 100 personer lagde bråk og støy ved badeanlegget på Sørenga like etter. Rett etter klokken 3 var det et masseslagsmål ved Grensen hvor opptil 20 personer var involvert.

I tillegg fikk politiet meldinger om bråk fra russen helt frem til klokken 7 lørdag morgen.

– Vi merker jo alltid at det er høy aktivitet på denne tiden av sommeren før fellesferien starter skikkelig. Samtidig er det nok litt ekstra nå ettersom dette er første helgen hvor skjenkestedene er åpne til klokken tre, sier Grøttum.

Truer med skjenkestopp

Denne helgen er den første der utestedene i Oslo har fått normale åpningstider siden 12. mars. Fra og med mandag fikk Oslos restauranter, puber og barer igjen skjenke til klokken 3 og ha åpent til klokken 3.30.

– Å gå tilbake til ordinære åpningstider for utestedene var en tillitserklæring til utelivsbransjen og til publikum. De fleste utestedene ivaretar smittevernkravene bra, men ikke alle, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Det samme sier han at gjelder for publikum.

– Mange av de som bruker byen oppfører seg som om pandemien er over. Det er ikke greit. Nå må også byens innbyggere være seg sitt ansvar bevisst, sier Johansen.

Byrådet forteller at de følger situasjonen nøye.

– Oslo kommune kommer til å slå hardt ned der smittevernkravene brytes, men ønsker i utgangspunktet ikke å straffe en hel bransje. Vi vil likevel ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes. Dette kan vi gjøre på noen timers varsel, sier Johansen og fortsetter:

– Vi har tidligere innført skjenkestopp og andre svært inngripende tiltak i Oslo, og vi kan komme til å gjøre det igjen dersom vi ser nye smitteutbrudd. Byrådet vil ikke ta sjanser med befolkningens liv og helse, sier han.

Glad for at folk kan nyte byen

Byrådslederen viser til at smittetallene har vært lave i Oslo over lengre tid.

– Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og folk har vært flinke. Men nå som vi åpner opp igjen blir folks evne til å forholde seg til råd og regler helt avgjørende for at vi skal unngå nye smitteutbrudd, sier Johansen.

Samtidig sier han at han er glad for at folk kan nyte byen igjen.

– Oslo er en fantastisk sommerby og vi har hatt nydelig vær de siste ukene. Jeg er glad for at folk kan nyte byen igjen, men koronakrisen er ikke over. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å følge regler og råd, og være bevisst på at det kan ha store konsekvenser om man ikke tar hensyn til reglene, sier Johansen.

– Travel sommer

Oslo politiet forteller at de forbereder seg på en travel sommer.

– Det pleier som regel å roe seg for oss når folk reiser på ferie, men på grunn av koronaen vil nok langt flere bli hjemme i sommer. Derfor regner vi med at det blir travle netter fremover, sier operasjonsleder Tor Grøttum og forsetter:

– Også spiller jo alltid det varme været inn. Vi i politiet vil derfor alltid ha en regnskur på natta, sier Grøttum.