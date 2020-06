Fotballryktene: – Ofrer fire stjerner for å rydde plass til Sancho

Hvor ender Jadon Sancho opp i sommer? Det er det nok mange som lurer på. Borussia Dortmund er styrket i troen på at Sancho blir i klubben, skriver Sport Buzzer. Gultrøyene har fortsatt ikke mottatt bud på kantspilleren, men det mangler ikke på beilere.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er én av flere beundrere. I et Bild-intervju sier han at Sancho ville sett veldig bra ut i rød drakt, men at en overgang neppe vil skje i sommer.

Ole Gunnar Solskjær vil ikke utelukke at Manchester United prøver seg på Sancho i sommer, skriver Manchester Evening News. Ifølge Mirror kan fire stjerner, blant dem Alexis Sanchez og Jesse Lingard, gå motsatt vei for å rydde plass for Sancho. Andre spillere som kan ofres er Andreas Pereira, Phil Jones og Chris Smalling.

Det blir kamp om Kalidou Koulibaly de neste månedene. Napolis solide midtstopper er ønsket av Manchester City, men også Liverpool planlegger et bud, skriver Tuttomercato.

Chelsea har forsterket lag sitt fremover på banen, men også på keeperplass ønsker Frank Lampard å hente nytt blod. Ajax-keeper Andre Onana er på ønskelisten, skriver Marca. Kepa Arrizabalaga kobles til Valencia. Han er aktuell for et utlån over to år.

Bayer Leverkusen-trener Peter Bosz skal være innstilt på å miste stjerneskuddet Kai Havertz i sommer, skriver The Sun. Chelsea, Real Madrid og Manchester United er blant klubbene som kjemper om signaturen til Havertz.

Red Bull Salzburg sjarmerte hele Fotball-Europa i Champions League-gruppespillet. Siden har Erling Braut Haaland og Takumi Minamino forlatt klubben. Nå kan også 19-åringen Dominik Szoboszlai forsvinne. Ifølge The Sun kan Arsenal være neste stoppested.

RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann har signalisert at han ønsker å prøve seg utenfor Tyskland når kontrakten hans går ut i 2023. Ifølge Bild er Nagelsmann lysten på et eventyr i Premier League.

Skandaleombruste Ronaldinho vurderer å gjøre comeback. 40-åringen, som sitter i husarrest i Paraguay, er villig til å snøre på seg skoene igjen for å spille for Diego Maradonas Gimnasia, skriver Mundo Deportivo.

Juventus-direktør Fabio Paratici avviser at midtbanespilleren Adrien Rabiot vil forsvinne til Premier League i sommer, tross interesse fra Manchester United, Arsenal og Everton, skriver Sky Sports Italia.

Det nærmer seg en byttehandel mellom Barcelonas Arthur og Juventus' Miralem Pjanic. Begge spillerne skal ifølge Calciomercato på medisinsk sjekk søndag.

Real Valladolid vil gjerne beholde Sandro Ramirez ut sesongen, men det gjenstår fortsatt litt før klubben blir enig med Everton, skriver Liverpool Echo.

Tottenham er villig til å lytte til bud på 21-åringen Kazaiah Sterling i sommer. Sterling har ikke fått det til å stemme i Doncaster og Leyton Orient.

En spiller som kan være på vei inn, er Atalantas belgiske høyreback Timothy Castagne, skriver Teamtalk. Castagne sier han ikke vil være i stand til å takke nei dersom Tottenham kommer på banen.