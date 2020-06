Kommer med klart penge-råd til ferieklare nordmenn

Undersøkelsen ble gjort av Sparebank1 i mai, da koronakrisen for lengst hadde ført til permitteringer, oppsigelser og delvis nedstenging av samfunnet.

Forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen, mener det er bekymringsverdig at folk vurderer kreditt i en situasjon der de vet at inntekten er lavere enn vanlig.

– Folk hadde opplevd at inntekter falt bort fordi oppdrag forsvant, så det er forsåvidt veldig alvorlig i det hele tatt å vurdere å låne penger i en situasjon hvor inntektene har dalt og du faktisk ikke har så mye penger å betale med, sier han.

– At folk da tar de dyre lånene, forbrukslån og kreditt, det er bekymringsfullt, mener Gundersen.

Gundersen mener det kan være fornuftig å betale med kredittkort, da det ofte følger med reiseforsikring. Det viktige er at man ikke bruker det mer enn at man vet man kan betale alt tilbake når regningen kommer.

– Hvis du ikke gjør det, begynner du å leve på forskudd, du må betale renter, og når man må betale renter av en allerede redusert inntekt, er det en del som kan begynne å få problemer. Det gjelder å holde igjen og vite hva man har råd til å feriere for.

– Som forventet

Økonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra TV 3s «Luksusfellen», er ikke overrasket over at såpass mange planlegger å feriere på kreditt.

– Det er fem prosent av befolkningen, og det er jo mange, men jeg vil ikke si at det er overraskende mange. Det er som forventet. Så er jo dette en undersøkelse, så det er usikkert hvor mange som faktisk kommer til å gjøre det, sier han.

IKKE OVERRASKET: Hallgeir Kvadsheim, kjent fra «Luksusfellen». Foto: Bendiksby, Terje/NTB Scanpix

Han understreker også at det kan være ulike årsaker til at folk velger å gjøre dette.

– Noen har kanskje grunner til å ville betale i august, mens andre velger å betale reise med kredittkort på grunn av reiseforsikring. Det gjør alltid jeg. Hvis folk ikke har en plan om hvordan de skal betale tilbake, er det jo bekymringsverdig, mener han.

– Senk ferieambisjonene

Gundersen forteller at det gjennomsnittlige feriebudsjettet vårt har gått ned med 25 prosent, da det er lang færre enn vanlig som skal til utlandet.

Han mener det er positivt, og viser at folk styrer bra med økonomien. Likevel ber han de som ikke nedjusterer budsjettet om å senke ambisjonene.

– Ta ferieambisjonene ned i forhold til hva som er din økonomiske situasjon. Det lar seg godt gjøre å ha en rimelig og fin ferie her hjemme, de fleste av oss skal jo det. Bruk familiehytta, besøk venner, man må ikke bo på hotell og spise ute hele tiden. Man kan være en del hjemme. Bruke lokalområdet, kommunale tilbud og feriere i nærmiljøet enten det er i fjellet eller ved fjord. Så det er fullt mulig å bruke mindre penger og likevel ha en fin ferie, mener han.

Gundersen får støtte fra Kvadsheim.

– Norge er et dyrt ferieland, men det er bare hvis du skal bo på hotell og spise ute hele tiden. Du kan handle mat i butikken og benytte deg av billige overnattingsmuligheter som telt og campinghytter.

Kvadsheim forteller at dersom man vil ha en billig ferie, men likevel ha noen hotellovernattinger, er det lurt å ta disse i storbyene.

– Mange steder har godt belegg, og har skrudd opp prisene i sommer. Men i de store byene er hotellene faktisk billigere enn vanlig. Dette er på grunn av mangelen på utenlandske turister, forteller Luksusfellen-økonomen.

Ber folk holde igjen

Gundersen minner om at koronakrisen fremdeles ikke er over, og at det kan komme nye permitteringer. Han mener folk bør være forsiktige.

– De som ser at de har en utrygg jobb må holde igjen, så de tåler en periode med mindre inntekt fram til de får en ny jobb.

Mange er bekymret for økonomien i disse dager, og han sier de får mange spørsmål fra folk som vil ha avdragsfrihet på lånene sine.

– Det er ikke bare de som er permittert, men også andre som føler på den uroen og utryggheten på hva de neste ukene og månedene vil bringe. Folk sier for første gang at det de vil bruke feriepengene på er å spare.