Én person drept etter skyting under demonstrasjon

Sent lørdag kveld lokal tid fikk politiet de første meldingene om en skuddløsning. En mann ble drept og en annen skadet i skytingen. Den skadede har ikke livstruende skader, ifølge politiet. Foreløpig er ingen pågrepet.

Ifølge lokalavisen Courier Journal viser en film som spres i sosiale medier at en mann plutselig begynner å skyte. Mannen fikk fyrt av mer enn et dusin skudd, ifølge New York Times. Videoen viser at flere mennesker begynner å skrike og løper i dekning.

– Jeg er veldig trist for den volden som oppstod i Jefferson Square Park i kveld, der de som ville vise sin bekymring var samlet, sier borgermester i Louisville Greg Fischer.

– Det er en tragedie at dette området for fredfulle protester nå er et åsted. Jeg vil takke de som rykket ut og hjalp til, avslutter borgermesteren, som varsler ny informasjon søndag lokal tid.

Anna, en av demonstrantene, forteller Courier Journal at hun løp til en lokal bank, og banket på dørene for å bli sluppet inn. Da hun kom tilbake til parken 30 minutter senere anslår hun at det var et sted mellom 30 og 40 politifolk på stedet.

– Jeg er rystet. Det var veldig skummelt... Det var bare mye forvirring. Ingen visste helt hva som skjedde, forteller hun.

Politiet forsøker nå å samle sammen så mye informasjon de kan om hendelsen.

– Etterforskere forsøker å samle så mye informasjon som mulig for å identifisere alle som var involvert i hendelsen, sier politiet.

Demonstrantene var samlet for å demonstrere etter Breonna Taylors dødsfall. Taylor, en svart kvinne, ble drept i sitt eget hjem i mars, da politiet gjennomførte en ransakelse i feil hjem. Politiet gjennomførte en såkalt «no-knock warrant», som gjør at de kan ta seg inn uten å identifisere seg.



Jefferson Square Park har vært et samlingspunkt for demonstranter under demonstrasjonene etter drapene på Taylor og George Floyd.