Ungdommer til angrep på politiet i Trondheim – to pågrepet

To ungdommer, en gutt og en jente, er pågrepet og siktet for vold mot politiet i Trondheim lørdag kveld.

Flere ungdommer som var samlet på Hestsjøen i bymarka i Trondheim, gikk lørdag kveld til angrep på politiet. Angrepet skjedde etter at politiet pågrep en person for ordensforstyrrelser ved 21-tiden.

– Denne gutten ville ikke oppgi personalia, og han ble tatt med inn i politibilen. Dette gjorde at situasjonen utviklet seg, og våre mannskaper oppfattet situasjonen som svært truende, forteller innsatsleder Ketil Stene i Trøndelag politidistrikt til NTB.

40–50 ungdommer omringet politipatruljen, og mannskapene ble nødt til å søke tilflukt i politibilen for å be om forsterkninger.

– Det er en jente og en gutt i tenårene som er pågrepet. Her er det snakk om vold mot politiet, og det er svært alvorlig, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Begge de pågrepne er under myndighetsalder og vil bli løslatt i løpet av natten, får NTB opplyst.

Operasjonslederen beskriver situasjonen som kaotisk og truende.

– Atferden som ungdommen her viste, var under enhver kritikk. Derfor setter vi inn ressurser for å komme til bunns i hva som har foregått, sier Volden.

Innsatsleder Stene bekrefter at saken vil få et etterspill.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Vi vet hvem mange av disse ungdommene er, og kjenner noen av dem fra før. Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvem som var på stedet, sier han.

