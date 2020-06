Dyster rekord i USA – for tredje dag på rad

Det siste døgnet registrerte USA for tredje dag på rad sitt høyeste koronasmitteantall. De siste 24 timene er det meldt om 44.702 nye smittetilfeller. I tillegg har tretten stater satt ukesrekord, ifølge The Washington Post.

Visepresident Mike Pence, som leder landets koronaarbeid, hadde fredag sin første oppdatering med tiltaksgruppen på nesten to måneder, men lanserte da ingen nye strategier for å stoppe smitten, skriver avisa.

Sent lørdag kveld bikker antallet dødsfall på verdensbasis 500.000, ifølge Worldometers oversikt. Antall smittede er i ifølge oversikten rett i overkant av 10 millioner. USA er fortsatt hardest rammet, med 2,58 millioner smittetilfeller og 128.000 dødsfall.

En av delstatene som nå opplever en enorm oppgang i smitte er Florida, der lokale myndigheter informerte om over 9.500 nye tilfeller lørdag, over 600 tilfeller høyere enn forrige høyeste målte tall, skriver PBS.

Stenger kranene

Egentlig var delstaten godt i gang med å lette på koronatiltakene, men fredag erklærte guvernør Ron DeSantis at dette nå må revurderes, og beslutter samtidig å stenge ned alkoholserveringen ved alle delstatens barer, skriver CBS News. En av hovedgrunnene til at dette blir gjort er at nye tall viser at mange av de nye smittetilfellene har rammet yngre. Samtidig vil alle delstatens strender være stengt neste helg, da landet feirer sin nasjonaldag.

Miami-Dade-borgermester Carlos Gimenez var blant dem som signerte en slik ordre i helgen. Det synes borgermesteren ved Miami Beach er en god beslutning. Både smittetall og antallet sykehusinnleggelser har steget kraftig i området den siste tiden, og ordføreren er frustrert over holdningen til mange i delstaten.

– En tredjedel av dødsfallene, nær tusen mennesker har dødd i Miami-Dade, dette er veldig virkelig for oss, og økningen er enorm, sier borgermester Dan Gelber.

Misfornøyd med maske-skeptikere

Han forteller CNN at området han er innvalgt i var blant de første i landet som ba om å få tilsendt masker for å forhindre smitte.

– Vi er ikke enige. Du har eldre som er bekymret, yngre som ikke er så bekymret, og så har du en gruppe som har gjort politikk av maskebruken, og som ser på det som en familiefornærmelse om du ber dem bruke en. Vi er ikke samstemte slik vi hadde vært om det var en tornado som var på vei, sier borgermester Gelber.

Floridas guvernør DeSantis fortalte i helgen at han ikke akter å innføre et maskekrav i delstaten, ifølge Miami Herald. Som følge av dette har flere ordførere heller innført lokale maskekrav i sine fylker.

– Problemet er: hvordan skal du fortelle folk at de må bruke maske når skikkelser som presidenten sier rett ut at du ikke skal. Jeg har ikke problem om å være den slemme borgermesteren, jeg har valgt å være her, men når noen i Washington står og sier at du ikke skal høre på slikt blir det vanskelig, fortsetter han.

I helgen advarte blant annet det amerikanske Justisdepartementet om en gruppe som begynte å spre om seg med falske sertifikater der det sto at de som hadde dem slapp unna maskekrav, og at folk som prøvde å stoppe den ville bli rapportert inn til myndighetene. Gruppen, som i hovedsak opererte på Facebook, er i etterkant blitt slettet, skriver The Washington Post.

Raser mot festløvene

En annen Florida-borgermester, Joseph Corradino, som representerer Pinecrest, tordrer på sin side mot det han anser som delstatens største koronautfordring: husfestene.

– Dette er det farligste som blir gjort som rammer oss. Loven tillater oss ikke å håndheve reglene vi har for offentligheten på privat eiendom. Så det vi kan gjøre nå er å be befolkningen oppføre seg vettugt. Denne faren kommer direkte fra innsiden, sier Corradino.

Han sier at privatfester har vært et omfattende problem de siste ukene.

– Når du ser på området mitt øker sykdomstilfellene fortsatt. Det kan og må stoppes mens vi fortsatt har kapasitet på sykehusene, fortsetter han.