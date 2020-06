Dommeren i fokus da Vålerenga kom seg tilbake på vinnersporet: – Aldri i nærheten av straffe

Vålerenga – Viking 2–1

Vålerenga jaktet seier etter ydmykelsen mot Odd onsdag, mens Viking jaktet sesongens første seier da lagene møttes i hovedstaden lørdag kveld.

Matthías Vilhjálmsson sendte Vålerenga i ledelsen da han på vakkert vis stusset inn et frispark slått av Herolind Shala.

Etter 62 minutter skjedde det som skulle vise seg å bli den store snakkisen rundt kampen. Axel Óskar Andrésson ble truffet av et innlegg, og kampens dommer Espen Eskås pekte på straffemerket. Ballen var borti armen på forsvarsspilleren, men armen var limt inntil kroppen.

En avgjørelse som fikk flere til å reagere.

– En del av spillerne i Eliteserien ser ut til å mangle litt før de er på sitt beste. Det gjør også dommerne. Det har vært en del merkelige avgjørelser etter at sesongen startet, og i begge dagens kamper var det store feil, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

VIF-kaptein Vilhjálmsson gikk frem for å ta straffesparket, men Viking-keeper Iven Austbø var raskt nede og reddet.

– Det er aldri i nærheten av å være en straffbar hands, men dommeren ser noe ingen andre ser. Nå bommet jo Vålerenga på straffesparket, men slike stygge feil i avgjørende øyeblikk av en fotballkamp er rett og slett ikke godt nok, sier Mathisen og fortsetter:

– Det viser også hvorfor dommerne og fotballen trenger et system som kan luke bort slike feil.

Da dommer Espen Eskås snakket med TV 2 etter kampen, hadde han sett reprisen og innrømmet at det heller burde vært corner.

Det kan ikke blåses straffe for sånt!!!! — Vegard Hansen (@hansen_vegard) June 27, 2020

– Når jeg ser situasjonen i ettertid, så tenker jeg at vi burde dømt corner. Straffesparket er strengt dømt. Jeg opplevde under kampen at dette var en straffbar hands, hvor forsvarsspilleren gjør seg større med en arm i en unaturlig posisjon. Men når jeg ser bildene i ettertid, så ser jeg at han ikke gjør det, og at avgjørelsen er feil, sier Eskås til TV 2.

Kampen var ikke over

Kort tid etterpå utlignet Viking.

Bortelaget kombinerte fint og Even Østensen fikk flikket ballen videre til Veton Berisha, som uselvisk la ballen til Yildren Ibrahimaj som enkelt kunne sette ballen i mål.

Viking tok mer over kampen og var nære å ta ledelsen, men Dag-Eilev Fagermo hadde et ess i ermet. Deyver Vega, som ble byttet inn like før målet til Viking, skulle bli redningsmannen.

– Det er en del å ta tak i. Vi blir sliten uten at det skal være nødvendig, sier Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

– Vi er ikke gode nok til å presse høyt, og vi gjør en del feil. Vi må ta tak i det høye presset, i dag mister vi kommandoen til tider. Det er en jobb å gjøre her, sier VIF-treneren.

Sam Adekugbe ble truffet i låret av et innlegg og ballen spratt bort til Vega som var kontant da han hamret inn seiersmålet.

– Viking var gode i andre omgang, og seiersmålet til Vega kom mot spillets gang. Dette var en ekstremt viktig seier for Fagermo og Vålerenga, for nå reiste de seg på første forsøk etter det tunge tapet i Skien på onsdag, sier Mathisen.