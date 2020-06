Tre alvorlig skadd etter at bil med russ kjørte i tre

Tre av de fire personene som satt i bilen som kjørte inn i et tre på Lambertseter lørdag kveld er sendt til sykehus, ifølge politiet.

Klokken 20.43 lørdag kveld fikk Oslo-politiet inn melding om en trafikkulykke der en bil hadde kjørt inn i et tre på Lambertseter. Bilder fra stedet viser bilen ligge på siden.

Ifølge politiets innledende vurdering på stedet virker det som at hendelsen har skjedd i høy fart. Politiet opplyste først om at det var snakk om en varebil, en «russse-van», men bilder fra stedet viser at det er snakk om en personbil.

Fire involvert

#Oslo. Trafikkulykke. Bil som har kjørt inn i et tre. Skal være snakk om russ. Totalt 4 personer i bilen, hvorpå 2 personer få bistand av helse. Uklart hendelsesforløp og skadeomfang pr. nå. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 27, 2020

Operasjonsleder Line Skott sier til TV 2 at tre av de fire personene, fikk behandling av helse på stedet i etterkant av ulykken.

– Tre av de er muligens alvorlig skadd, sier innsatsleder på ulykkesstedet, Svend Bjelland til TV 2.

Politiet meldte innledningsvis at de involverte skal være russ, og ifølge oppdragslederen skal dette gjelde minst tre av dem.

Politiet opplyser samtidig om at de tre er sendt til sykehus, og at skadene vurderes som alvorlige.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken, men det vi har indikasjoner på så langt er at det har gått fort, sier Bjelland.

Veien stengt

Skott opplyste innledningsvis til TV 2 at det ikke var særlige trafikkutfordringer på stedet som følge av ulykken, men politiet skriver senere på Twitter at veien på stedet er stengt i begge retninger. Det arbeides med å åpne ett felt.