Vi befinner oss på det som må være en av de fineste strendene i Norge.

Inngjerdet av høye fjell, pratesalige sauer og et digert havgap – der er Hoddevik. En liten bygd på Ytre Stadlandet.

Bare utsikten her er nok til å til å drømme seg bort. Nesten like befriende er reisen hit fra Oslo. I alle fall etter noen timer. Da møter vi den vakre vestlandsnaturen – som viser seg fra sin aller beste side. Som vanlig.

Til alle som skal på Norgesferie i år: Det er bare å glede seg!

Hus på taket

Med på tur har vi den komfortable familiebilen fra Citroen; C5 Aircross. Bilen er attpåtil utstyrt med et splitter nytt taktelt.

Taktelt var i mange år temmelig eksotisk, men nå har salget av disse virkelig fått fart på seg. Det skjønner vi veldig godt, etter en liten uke på Vestlandet – med «hus» på taket.

En mer fleksibel ferieform skal du rett og slett lete lenge etter.

Med på tur er også Citroen C5 Aircross – en perfekt bil til dette formålet. Her snakker vi praktisk og romslig bil – med svært god komfort og en gjerrig dieselmotor under panseret. Bilder: Mats Brustad

Klart på 5 minutter

Det finnes en rekke taktelt å velge mellom på markedet, både i forhold til størrelse, vekt og pris. Modellen vi tester heter X-Cover. Dette er et relativt lett og kompakt telt – men som likevel tilbyr mer enn nok plass.

Teltet veier ikke mer enn 55 kilo og er kun 36 cm høyt – når det er sammenslått på taket. Ferdig oppslått måler det 2,30 x 1,94 x 1,19 meter. Her kan derfor to voksne og to barn fint dra på tur, uten å måtte slåss om plassen.

Vi er faktisk litt spent på om teltet er like enkelt og kjapt å sette opp, som reklamen tilsier. Og svaret er faktisk ja, i alle fall etter en liten testrunde...

Like enkelt som å åpne et pennal, løsner du en glidelås – så er det bare å vippe taket til siden. Hele prosessen tar rundt 5 minutter, så er du i mål, klar for å nyte oppholdet.

Det er noe eget når man kan campe i disse omgivelsene.

Penthouse

Den første natten kjører vil bilen til side rett ved nedstigningen til Hoddevika og den kilometerlange sandstranden. Utsikten er formidabel. Her er det ingen hoteller i sikte, kun sauer, gress og et par trehus lenger ned i dalen.

Utsikten fra "leiligheten" er verdt mye i seg selv.

Skulle du booket et hotellrom med denne utsikten, hadde det om mulig kostet dyrt. Vårt hotellrom, eller penthouse om du vil, er derimot helt gratis denne natten. (Hva teltet koster kommer vi heller tilbake til).

Med oss har vi til og med eget kjøkken, med alt av utstyr og to propanbluss. Spa-avdelingen finner vi noen hundre meter nedi veien. Her ligger som nevnt en av de vakreste strendene i Norge.

Er du fysen på litt ekstra trening, leier du bare et surfebrett. Vi testet, og kan konstatere at surfing, selv i små nybegynner-bølger, er slitsomt nok til å se sorte prikker mot slutten av økten...

Da er det ekstra deilig å vende snuten tilbake til camp, fyre opp blusset og ikke minst sprette korken av en glassflaske eller to med noe godt i.

Med taktelt i disse omgivelsene, gleder man seg dessuten til å legge seg. Teltet har jo skyview, med vinduer nok til å få med deg solnedgangen i alle mulige retninger. Fantastisk!

Fotograf Rasmus Bell Andreassen fotograferer Brooms fotograf Mats Brustad. Den røde kassen er kjøkkenet, som også rigges opp på under fem minutter.

Ukontrollert skolekorps

Tilfeldighetene skal ha det til at meteorologene melder farevarsel for kraftig vind og regn på Vestlandet, underveis i vår mini-Norgesferie. Dermed ligger alt til rette for en skikkelig kvalitetstest. Og vi lar oss imponere.

Sauer kan være hyggelige dyr de, men på Vestlandet har de ikke hørt om nattero.

Selv i sterk vind og sprutregn, holder teltet seg i sjakk. Det står relativt støtt på taket av bilen, og det kommer ikke så mye som en regndråpe inn.

Men vi kommer ikke unna teltlydene. Her blafrer sideveggene høylytt – så fort vinden tar tak.

Spesielt god lydisolering er det heller ikke fra duken på et par millimeter. Ok, det kan faktisk være hyggelig å høre litt sauebreking om kvelden. Men når de smålubne dyrene skal holde det gående absolutt HELE natten, er det ikke like sjarmerende lenger. «Gå og legg deg» har de firbente tydeligvis ikke lært hva betyr.

At noen attpåtil er utstyrt med bjeller rundt halsen – gjør at du til enhver tid har et ukontrollert skolekorps på utsiden av teltet. Det er rett og slett ingen drømmesituasjon når du vil sove, etter en lang dag på bøljan blå.

Legger du godviljen til er denne frokosten, med ferskt speilegg, omtrent på linje med et luksushotell. Forskjellen er bare at utsikten her er enda bedre!

Nesten 40.000 kroner

Etter en liten uke i fantastisk natur med telt på taket, er det ikke vanskelig å skjønne at mange nordmenn skal campe på denne måten i sommer.

Slik ser det ut på innsiden. Madrassen på gulvet er relativt tykk og følger med teltet.

Men det koster jo penger. Vårt telt er billigste utgave fra iKamper og koster 36.490 kroner. Du får ganske mange hotellovernattinger til den summen, men nærheten til naturen og fleksibiliteten med taktelt er helt unik – og etter vår mening verdt å betale for.

Det er tross alt få ting her i verden som kan måle seg med norsk natur på sitt beste. At du i tillegg kan bo midt inne i postkort-omgivelsene, gjør taktelt-campingen svært eksklusiv – selv om utgangspunktet egentlig er littS primitivt...

Dette blir et stadig vanligere syn på norske veier. Det skjønner vi godt etter vår test av taktelt, her på C5 Aircross.

