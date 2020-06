RBK-klare Børven briljerte igjen: Hylles av ekspert

Jesper Mathisen hyller Torgeir Børven som til tross for RBK-mas fortsetter å bøtte inn mål for Odd.

Start – Odd 0–5

Se målene fra kampen i Sportsnyhetene øverst!



– Børven sin profesjonalitet er noe jeg blir imponert over. Etter at han ble klar for RBK har han hamret inn mål, jobbet hardt og ikke sutret. Mange vil nok si at det bare skulle mangle, men vi har sett mange eksempler på at det ikke alltid fungerer slikt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter å ha scoret tre mål mot Vålerenga på onsdag var den store snakkissen om Børven hadde skutt seg selv opp i pris. Rosenborg har nemlig skrevet kontrakt med toppscoreren, men dersom de skal få ham til Trondheim før 1. august må de punge ut.

Lørdag gjorde han nok den oppgaven enda vanskeligere. Nok engang var Børven brennhet foran motstanderens mål og to ganger kunne han juble for mål.

– Odd spiller en meget god bortekamp mot et hjelpeløst Start-lag. Jeg er veldig imponert over det midtbanetrioen til Odd presterer i Kristiansand. Filip Jørgensen (18) styrer det meste og har knapt gjort en eneste feil. Pasningsikker, klok, teknisk og løpssterk. En spiller som passer perfekt i den sentrale midtbanerollen hos Odd. Joshua Kitolano og Vebjørn Hoff leverer også strålende prestasjoner, sier den tidligere Start-spilleren.

28-åringen fra Øystese ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong med 21 mål. Hittil denne sesongen troner han også øverst på toppscorer-tabellen med seks mål på de fire første kampene.

– Jeg har gjort det jeg kan og fokusert på det jeg kan gjøre noe med, sier Børven til Eurosport.

Slakter gamleklubben

Markus André Kaasa sendte Odd i ledelsen allerede etter fire minutters spill, og Vebjørn Hoff gjorde 2-0 åtte minutter senere.

Odds Børven scoret fra ellevemetersmerket noen minutter etter sidebytte, og etter 66 minutter økte Odd ved 28-åringen. Det var Odd-angriperens sjette seriemål for sesongen. Fem minutter før slutt la innbytter Tobias Lauritsen på til 5-0 for Odd.

Etter en tøff start på sesongen har Odd-trener Jan Frode Nornes fått sving på Skien-laget.

– For Nornes må dette gjøre utrolig godt. Etter en svak start på sesongen har de slått tilbake med to sterke seire. Seieren mot Vålerenga og Fagermo i midtuka betydde naturligvis enormt. Så viser de styrke når de følger opp på denne måten et par dager senere, sier Jesper Mathisen.

Starts Afeez Aremu og Eirik Wichne fikk se det gule kortet. For Odd fikk Espen Ruud gult kort.

Odd står med seks poeng etter fire kamper, mens Start blir stående på to poeng.

– Start ser ut som et Obos-lag i kveld. De har store problemer i begge endene av banen. Fra i fjor har de mistet sin beste stopper og sin beste kantspiller. Når de i tillegg har valgt å plassere Jonas Deumeland på benken er de faktisk klart svekket fra 2019, og da endte de på 3. plass i Obos-ligaen, mener Mathisen.

I neste runde skal Start møte Haugesund, og Odd møter Bodø/Glimt.