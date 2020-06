L'Oréal fjerner ord som «bleking» og «hvit» fra sine produkter

I en kort uttalelse lørdag opplyser L'Oréal-gruppen at den har besluttet å fjerne ordene white/whitening, fair/fairness, light/lightening fra produktene.

Noen begrunnelse oppgis ikke i meldingen, som er viderebrakt av det franske nyhetsbyrået AFP.

L'Oréal er blant flere selskaper som etter den internasjonale fremgangen for Black Lives Matter-bevegelsen (BLM), har fått kritikk for produkter som markedsføres som hudblekende.

En rekke andre multinasjonale selskaper har svart på krav fra BLM, deriblant Unilever og Johnson & Johnson.

Tidligere i juni tvitret L'Oréal at selskapet «står i solidaritet med det svarte samfunnet mot alle former for urettferdighet. Å protestere er verdt det».

Meldingen fikk negative reaksjoner fra folk som mener selskapets forretningsmodell og reklamekampanjer først og fremst er rettet mot hvite forbrukere.

I etterkant av demonstrasjonene som har oppstått etter George Floyds dødsfall har en rekke aktører valgt å gjennomføre endringer, og i helgen ble der deriblant kjent at animasjonsserien The Simpsons slutter å bruke hvite stemmeskuespillere på ikke-hvite karakterer.