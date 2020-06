Skogbrann på Løvstakken i Bergen

110-sentralen i Bergen sier til TV 2 at de har bestilt helikopter for slukking av brann i terrenget der oppe.

– Det er en brann i terrenget. Vi er på vei til stedet og et helikopter er også på vei for slukking, sier Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Brannen synes fra store deler av Bergen sentrum.

Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Hartvigsen ber også tipsere om å ikke ringe 110 for å tipse om brannen.

– Det er en enorm pågang over telefon med tips om brannen. Vi er klar over den, så man bør ikke ringe 110-sentralen for dette, sier Hartvigsen.

Politiet ber alle som bor i nærheten om å lukke dører og vinduer.

Røyk og flammer observert opp mot toppen av Løvstakken. Gress- og lyngbrann. Ukjent omfang. Brannvesen har rekvirert skogbrannhelikopter. Beboere i nærheten bes lukke dører og vinduer. — Vest politidistrikt (@politivest) June 27, 2020

Per nå er det uklart hvor brannen nøyaktig finner sted eller årsaken til brannen.