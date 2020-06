Robben gjør sjokk-comeback i klubben hvor det hele startet

Arjen Robben (36) valgte å legge fotballskoene på hylla etter forrige sesong. Da hadde nederlenderen tilbrakt de ti siste sesongene i Bayern München. Nå gjør han comeback der det hele startet.

36-åringen ble hentet til Groningens akademi da han var tolv år gammel, etter dette var han innom klubbene PSV, Chelsea, Real Madrid og Bayern München. Kantspilleren spilte også 96 kamper for det nederlandske landslaget.

– Jeg var tolv år gammel da jeg kom til Groningens akademi. Jeg debuterte mot Feyenoord da jeg var 16. To år senere dro jeg videre til PSV og etter et eventyr som varte i 18 år kommer jeg hjem. Hjem til Groningen, sier Robben i et intervju som klubben har lagt ut på Twitter.

CV-en til den lynhurtige kantspilleren er mildt sagt imponerende. To Premier League-titler, én La Liga-tittel, åtte Bundesliga-titler, fem tyske cupgull, et Champions League-trofé, samt en andreplass i fotball-VM.

FC Groningen lå på 9. plass da Eredivisie ble avsluttet grunnet koronaviruset. Tidligere har nordmennene Erik Nevland, Alexander Sørloth og Ruben Yttergård Jenssen spilt for klubben.

Det har også Luis Suárez, Virgil van Dijk og Dušan Tadić. Klubben er også barndomsklubben til brødrene Ronald og Erwin Koeman.

Ingen lovnad om spill

– Vi kommer hjem i denne tøffe kriseperioden. Krisen har også truffet Groningen. Det er vakkert å se alle som støtter klubben. Jeg har også støttet klubben, det fikk meg til å tenke på hva annet jeg kunne gjøre for dem, sier han.

Etter 201 Bundesliga-kamper for Bayern München var det slutt for nederlenderen i den tyske storklubben. Nå satser han alt på å bli spilleklar til starten av 2020-2021-sesongen.

– Jeg kan ikke garantere at jeg kommer på banen. Men det jeg kan forsikre alle om er at motivasjonen min er på 100 prosent. Det vil bli en tøff fysisk utfordring, men jeg skal gi alt for at det skjer. Jeg kommer til å trene hardt og når jeg føler jeg er klar vil jeg tilslutte meg førstelagets treninger. Drømmen min er å spille i Groningen-drakten igjen, vi er der ikke helt ennå, men det er lov å drømme, avslutter 36-åringen.