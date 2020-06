Braut Haaland og Dortmund ydmyket i sesongavslutningen

Borussia Dortmund-Hoffenheim 0-4

Erling Braut Haaland og lagkompisene i Borussia Dortmund fikk lite til å stemme i sesongavslutningen i Bundesliga. Bortelagets Andrej Kramarić ble kampens store spiller med hele fire scoringer. Dermed sørget han for å skyte Håvard Nordtveits Hoffenheim til Europaligaen. Nordtveit spilte de siste sju minuttene av kampen.

I motsatt ende av tabellen viste Werder Bremen muskler hjemme mot Köln. Med 6-1-seieren passerte de Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf og kapret kvalikplassen.

Borussia Dortmund hadde ingenting å spille for. 2. plassen ble sikret for en uke siden, og det så virkelig ut til at spillerne hadde tatt tidlig ferie. Feilpasninger, svakt forsvarsspill og en rekke personlige feil ble utnyttet maksimalt av Kramarić.

– Det er noe av det svakeste jeg har sett Dortmund denne sesongen, konkluderte Viasats Morten Langli.

– En katastrofekamp fra a til å, fortsatte han.

Braut Haaland var usynlig i store deler av kampen. Nordmannen endte dermed sesongen med 13 scoringer på 15 kamper.

Bayern München valset over Wolfsburg og stoppet ikke før det sto 4-0. Det tyske storlaget scoret hele 100 mål i løpet av sesongen – ett mål mindre enn i rekordsesongen 1971/72. Robert Lewandowski ble toppscorer med hele 34 nettkjenninger.