Noa (13) alvorlig skadet av lek med sprayboks – nå advarer han andre

Onsdag ble livet snudd på hodet for familien Haugstad fra Gol.

13 år gamle Noa var ute i skogen og lekte med noen venner, og guttegjengen hadde for anledningen tatt med seg noen bokser med hårspray.

Guttene ville se hva som skjedde hvis de prøvde å sette fyr på boksene, men leken tok raskt en uheldig vending. En av boksene ble nemlig liggende på bålet uten at noe skjedde.

– Vi sprayet litt ekstra på bålet med mer hårspray, og da sprengte den, sier Noa.

– Rakk ikke tenke

Selve eksplosjonen og flammekulen varte bare i et sekund, men skadene ble store.

På videoen kan man såvidt se Noa hoppe vekk, og selv forteller 13-åringen at vennene umiddelbart sprang i skytteltrafikk til elven for å hente vann som de dynket ham med.

– Det jeg gjorde var helt idiotisk. Jeg rakk egentlig ikke å tenke så mye, og jeg løp bare frem og tilbake fordi jeg hadde så vondt. Jeg kastet meg ned og fikk masse vann på meg, sier Noa, som nå ligger på brannskade-avdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Noa fikk etterhvert hjelp ved brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus. Foreldrene beskriver de første dagene som svært dramatiske. Foto: Privat

Tror Noa blir frisk

Denne brannskade-avdelingen går for å være en av de ledende i Europa på sitt felt.

Lege Christer Kubon sier de har tro på at Noa skal bli helt frisk, men at det vil ta tid.

– Han har en brannskade som omfatter 25 prosent av hudoverflaten, og det ser vi på som en moderat skade. Vi behandler ham med en sølvbandasje, og slik det ser ut nå trenger han ikke operasjon. Vi har godt håp om at Noa skal bli helt frisk igjen, sier Kubon.

Hjerteskjærende telefon

Men selv om historien kan få en lykkelig slutt, har det vært noen svært dramatiske dager for familien Haugstad.

Pappa Nils Ragnar Haugstad forteller at han var hjemme da han fikk telefon fra sin skrekkslagne sønn.

– Den telefonsamtalen var hjerteskjærende. Noa ringer meg og sier «pappa, du må ikke hate meg! Jeg er så dum, jeg er så dum, jeg er så dum». Han skrek ut at jeg måtte komme og hjelpe ham, og da kjørte jeg selvsagt rett ned, sier Nils.

Da han ankom stedet, fant han sønnen liggende på fortauet mens kompisene dynket ham med vann for å kjøle ned sårene.

– Det var vanskelig å se hvor omfattende skadene var. Jeg kjørte ham til legevakten, før han og moren ble fraktet med helikopter til Haukeland, sier Nils.

Dette er Noa Haugstad (13) før han ble skadet i brannen. Foto: Privat

– Gleder meg bare til å bli frisk

Mor Wendy Milla Flindt Haugstad viser TV 2 bilder av Noa rett etter hendelsen, der hud og hår ser ut til å være intakt.

Etter kort tid skulle likevel hud-skadene komme til syne. Fra sykehus-sengen sier Noa at han har store smerter.

– Jeg har vondt i nakke, bein og armer. Jeg gleder meg bare til å bli frisk igjen, sier han.

Her smeller sprayboksen i ansiktet på Noa (13). Selve hendelsen vises i videovinduet øverst. Foto: Privat

Vil advare andre

Samtidig er Noa klokkeklar på at han vil advare andre mot å drive med brannfarlig lek, slik han og guttegjengen gjorde.

– Tenk over hva dere gjør, sier han, og får støtte av pappa Nils som også jobber i brannvesenet på Gol.

– Dette var en lek som gikk fryktelig galt. Det er mange som har kastet spraybokser på bål opp gjennom tidene fordi det gir et kraftig smell. Faren er at man aldri vet utfallet av det. Her gikk det ordentlig galt.

– Har du en melding til andre som leker med brannfarlig materiale?

– Ikke gjør det! Du aner ikke hvor skummelt det er. Det er ikke mulig å vite hvor boksen går, hvor eksplosjonen går, man vet ingenting. Noa hadde flaks som ikke ble mer skadet enn han ble, sier Nils.

Faren sier han har sett videoen av hendelsen flere ganger, og at han er vettskremt av den.

Det vil ta tid, men legene sier Noa kommer til å bli helt frisk uten operasjon. Imens ligger han på Haukeland med store smerter. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Skryter av Haukeland

– Hva tenker du om at legene sier Noa kommer til å bli helt frisk?

– Det er helt fantastisk. Han er en flott gutt, og vi må ta den tiden dette tar. Det blir en kjedelig sommer for oss alle, sier han.

Pappa Nils skryter av brannskade-avdelingen på Haukeland.

– Vi har fått helt fantastisk hjelp her. De har tatt oss imot og forklart hva man skal gjøre. De har tatt veldig god vare på Noa.

Derfor skjedde eksplosjonen

TV 2 har snakket med brigadesjefen i Oslo brann- og redningsetat. De har sett videoen av Noa, og sier den gjør sterkt inntrykk.

– Det som er tragisk er at den som blir utsatt for dette er merket for livet, sier brigadesjef Trond Hansen. Selv for en erfaren brannmann gjør det inntrykk å se Noa midt i flammehavet, sier han.

Brigadesjef Trond Hansen sier videoen med Noa gjør sterkt inntrykk.. Foto: Oslo Brann- og redningsetat

Hansen sier at det som skjer i videoen har en enkel forklaring.

– Dette er trykksatte beholdere som ikke er ment å varme-eksponeres på denne måten. I det øyeblikket du legger dem på åpen varme, så vil trykket inne i beholderen bli så stort at den eksploderer. I tillegg inneholder disse beholderne drivgass om gjerne er brennbar, så du får en voldsom oppflamming og du vet aldri når det skjer og i hvilken retning dette vil gå.

– Det er så fort gjort

Hansen har sett mange brannskader gjennom årene som brannmann, og synes det er spesielt ille når det handler om barn.

– Jeg blir lei meg på hans og foreldrenes vegne. Dette skal jo ikke skje.

Han advarer andre barn og unge mot å leke med brannfarlige beholdere.

– Det er så fort gjort og man har ikke kontroll på når disse beholderne eksploderer. Det skal ikke forekomme.