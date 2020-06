Victor (76) slo til på lukrativt jobbtilbud: – Det perfekte offer

I mars 2018 mottok amerikaneren Victor Stemberger den første av det som skulle bli en hel rekke e-poster fra noen som sa de trengte hans ekspertise og hjelp, og lokket med store summer om han bidro, skriver nyhetsbyrået AP.

Tidligere i karrieren sin spesialiserte 76-åringen fra Virginia seg på å lære opp bedriftsledere, og Vietnam-veteranen har også tatt to mastergrader. Ifølge Stembergers sønn anser han seg som en flink forretningsmann, og han kunne ifølge familien ikke gjøre annet enn å slå til på tilbudet.

Han fortalte sin nye arbeidsgiver at han var en «erfaren forretningsmann som gjør det han sier, og som gjennomfører alt perfekt etter planen».

Skjulte jobben fra familien

Jobbtilbudet besto ifølge AP i å reise rundt til forskjellige land og levere gaver og dokumenter til statsansatte på vegne av Nigeria. Hensikten med leveringene fikk Stemberger opplyst om dreide seg om å få tilbake penger som var havnet på avveie.

I en periode på ett og et halvt år sendte partene e-poster og ringte hverandre regelmessig, mens Stemberger skjulte detaljene om avtalen for familien. Da han på et tidspunkt reiste til Argentina og Hong Kong trodde kona hans at han besøkte den amerikanske byen Chicago.

– Han visste at det å snakke med disse folka som var fra utlandet ville være noe familien ville stille spørsmål ved. Vi hadde ikke en mulighet til å gripe inn, sier sønnen Vic Stemberger.

Hadde hjerneskade

Familien forteller at han de siste 15 årene har hatt en hjerneskade som har ført til nedsatte kognitive evner. Amerikanske myndigheter tror skaden er grunnen til at han ble kontaktet av det de mener er et vest-afrikansk kriminelt kartell.

Da Stemberger for akkurat ett år siden reiste til Spania for enda en levering, ble han pågrepet av politiet i Madrid. Jakken han hadde på seg inneholdt over 2,4 kilo kokain, sydd inn på intrikat vis. Siden da har han sittet i fengsel.

– På grunn av sin nedsatte mentale helse var han det perfekte offer for et kriminelt syndikat som dette, sier 76-åringens sønn.

Familien hevder Stemberger ikke visste noe om narkotikaen, og amerikanske myndigheter tror han er en av hundrevis som er lurt på denne måten.

Hentet hjem i lignende sak

Ifølge AP har amerikanske myndigheter i årevis advart mot at eldre med nedsatte funksjonsevner blir kontaktet av svindlere, som siden lurer dem til å gjennomføre narkotikasmugling med høy lønn som lokkemiddel. I 2016 registrerte USA 140 slike saker, og den eldste smugleren var 87 år gammel. 30 av de er fortsatt fengslet.

– Noe av det vanligste tingene i disse svindelsakene er at den eldre lever alene, har mistet en ektefelle og er ensom, sier Maine-senator Susan Collins til AP.

Hun leder en komité som jobber spesifikt med eldre-saker, og bidro til å hente en amerikaner fra sin hjemstat hjem fra Spania i en lignende sak som Stembergers i fjor høst.

Spanske myndigheter tvilsomme

Til AP uttaler en talsperson for rettsvesenet i Madrid at de tror jakkene skulle leveres til FN-representanter i Asia, og at myndighetene stiller seg tvilsomme til at Stemberger ble lurt.

76-åringens spanske advokat argumenterer med at narkotikaen var sydd inn i jakkene på et såpass intrikat vis at vektfordelingen ikke gjorde det mulig å merke de over 2,4 ekstra kiloene den veide.

– Det er synd at det alltid er kurererne som blir tatt, de som står lavest i de kriminelle organisasjonene. De er de enkleste og svakeste målene, men det er nesten aldri en dypere etterforskning om hvem som står bak den virkelige ugjerningen, sier advokat Juan Ospina.

Ifølge nyhetsbyrået AP har de sett en rekke eposter mellom 76-åringen og det kriminelle nettverket, der han gjentatte ganger prøver å forsikre seg om at jobben er lovlig. Samtidig skriver han at han var veldig gira på å gjennomføre den.

– Det er ingenting i kommunikasjonen som viser at han trodde eller mistenkte at han ville komme til å hjelpe med å smugle stoff, sier advokat i det amerikanske justisdepartementet, Jason Carter, til AP.