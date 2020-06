Siv Jensens egen fylkesleder åpner for å vrake Frp-lederen

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun nå kanskje står på førsteplass, og da kan hende hun fortsetter, men ingenting er avgjort, sier fylkeslederen til TV 2.

Han er nyvalgt fylkesleder i Oslo Frp. På årsmøtet tok han til orde for at partiet skal bli et patriotisk fyrtårn. På det samme årsmøtet tapte Siv Jensen flere saker.

Siv Jensen er i dag førstekandidat for Oslo Frp og partileder i Fremskrittspartiet. At en sittende partileder vrakes av sitt eget fylke til Stortinget er svært uvanlig. I ytterste konsekvens kan det i Oslo Frp sitt tilfelle føre til at Jensen ikke får stortingsplass.

Nye partilederkandidater

Det var i et intervju med Finansavisen Ugland Jacobsen først åpnet for at Jensen kan vrakes.

Nå sier han til TV 2 at han også ønsker en partilederdebatt.

Nord-Korea

ÅPNE FOR DEBATT: Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen vil ha kandidater til partilederervet. Foto: ERIK KRAFFT

– Det finnes alternativer til førsteplassen i Oslo og det hadde vært greit å få det på bordet at det er reelle alternativer. Da er vi på et annet punkt som skal avgjøres: Vi får et kraftig forsinket landsmøte hvor vi skal velge partileder. Nå er Siv Jensen partileder, men siden landsmøtet er før nominasjonen i Oslo, så vil jeg gjerne ha frem andre kandidater. Det hadde vært hyggelig med flere kandidater, og det blir Nord-Koreansk for å si det stygt. Det er demokraten i meg som sier det bør flere. Sett fra eget politisk ståsted vil jeg foretrekke en fra den nasjonalliberale delen av partiet. Jeg kunne tenke meg en kandidat som er mer på linje med oss i Oslo.

Han sier debatten handler om retningsvalg.

– Vi vil vektlegge dette ved å sette Norge først i større grad enn det mange i partiet har vist at vi gjør. Vi har en resolusjon på årsmøtet som antyder retning i hvordan programmet bør utformes, sier Ugland Jacobsen.

Han sier Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen er kandidater til førsteplassen i Oslo.

– Tybring-Gjedde er et alternativ, og Carl har meldt sin interesse, sier Ugland Jacobsen.

Sylvi Listhaug skriver dette til TV 2 om uttalelsene:

– Som jeg tror alle har fått med seg har Siv Jensen min og partiets fulle støtte som leder av Frp. Det er ingen lederdiskusjon i partiet. Når det gjelder nominasjonen i Oslo Frp så er det i utgangspunktet ikke naturlig for meg som en del av ledelsen å uttale meg om nominasjonen i andre fylkeslag. Men når det gjelder det som nå har blitt sagt av lederen i Oslo Frp har jeg behov for å gjøre det klart at både jeg og resten av partiet tar for gitt at partilederen står på topp i Oslo. Jeg registrerer at man prøver å konstruere en uenighet mellom Siv og meg. Jeg vil derfor presisere at Siv og jeg står for den samme politikken og at vi har et felles mål om å få gjennom mest mulig av vårt vedtatte partiprogram. I sommer ønsker vi å bruke tiden på å få politikk på dagsorden. Jeg håper at Oslo Frp også vil bruke resten av sommeren på politiske saker.