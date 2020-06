Advarer hundeeiere: – Er som å sette hunden i en stekeovn

Så langt i sommer har det i flere uker vært skyfri himmel og høye temperaturer. Et problem som da oppstår, er at hundeeiere etterlater seg de firbente i bilen. Noen ganger i stekende varme.

Det er noe politi og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH ser på med bekymring. Selv i lave temperaturer ute, varmes bilen opp veldig fort.

– Hvis man finner på å la hunden være igjen i bilen sånn som det er nå, er det som å sette hunden i en stekeovn. Innen kort tid vil hunden bli overopphetet og få heteslag, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Hvert år jobber de med å informere om hvor farlig det kan være for hunder å bli låst inne i biler som står i sommersola.

– Det som sjokkerer meg er at det fortsatt skjer. Hvert år hører man om det. Det er for meg rart at det fortsatt er et problem, sier hun.

– Hvorfor tror hunder til stadighet blir etterlatt i glovarme biler?

– Jeg tror det er fordi folk tror det er greit en liten stund, hvis man skal inn på butikken, eller tror det er greit hvis bilen står i skyggen. Men noen minutter blir fort flere minutter, sier Martinsen.

Politiet tar det på alvor

Lørdag ettermiddag skjedde det igjen. Politiet i Øst måtte rykke ut etter tips om en hund som var innelåst i en glovarm bil ved Østfoldbadet i Askim.

Der kom det tips om en hund som satt innelåst i en overopphetet bil. Det endte med at politiet fikk kontaktet eier av hunden og fikk reddet den ut.

Hundeeieren ble så anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven.

– Det er håpløst å etterlate hunden i bilen. Det kan bli himla varmt der inne, så det bør man ikke gjøre, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Tom Sandberg.

Dette gjør du

Han oppfordrer folk som ser hunder som sitter innesperret i overopphetede biler til å ikke gå fra hunden.

– Først bør du forsøke å se om eier er i nærheten av bilen. Hvis ikke det er tilfelle kan man ringe politiet, sier Sandberg.

Hvis man ser at dyret er i akutt nød kan man gå mer drastisk til verks.

– Skummer det for eksempel fra hundens munn, kan man vurdere å knuse ruten for å få hunden ut. Så må den få vann og kjøles ned, sier operasjonslederen.

Siri Martinsen i NOAH understreker også at man ikke må gå fra hunden i en slik situasjon.

– Man bør bli ved bilen og følge med på hunden. Så kan man for eksempel gjøre et raskt søk på bilskiltet for å få kontakt med eier. Det viktigtse er at man handler, sier Martinsen.

Oppfordring til nye hundeeiere

Martinsen tror at denne sommeren er ekstra spesiell, fordi det er så mange nye hundeeiere.

– Det er viktig å minne nye hundeeiere om at man ikke skal etterlate en hund i en varm bil. Det går nok mye på uvitenhet, sier hun.