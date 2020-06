– Jeg bare hoppet i vannet og tenkte ikke på mitt eget liv

Klokken hadde akkurat passert 15.30 onsdag 24. juni da Yusuf Demir betjente baren i restauranten Gledeshuset i Hønefoss.

Ved restaurantens uteservering var det flere av gjestene som reagerte på høye skrik fra elven. Plutselig kom en person løpende mot Demir.



– Han ropte «det er et barn som holder på å dø i elven». Da løp jeg ut med en gang, forteller Demir til TV 2.

PÅ JOBB: Yusuf Demir var på jobb da gjestene hørte høye rop og skrik fra elven. Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2

– Ikke hopp!

Restauranten ligger langs elven Movald. På få minutter hadde Demir kommet seg ned til vannkanten og var i ferd med å hoppe.

Guttens far var allerede i vannet. Det samme var en kollega av Demir. Kollegaen advarte han mot å hoppe i elven.

– Folk ropte «ikke hopp, ikke hopp! Det er livsfarlig», forklarer Demir.

Han bestemte seg på få sekunder om å hoppe likevel.

– Når du ser et barn i vannet og en mor som står og gråter, så bare hoppet jeg. Jeg tenkte ikke på mitt eget liv, fortsetter 27-åringen.

Han forteller at han forsøkte å holde hodet kaldt.

– Jeg prøvde å ikke stresse, men å holde meg fokusert. Det var vanskelig å få øye på gutten i vannmassene og jeg svelget mye vann, sier Demir, som forklarer at han også selv var redd for å drukne.

Strie strømmer

Demir forklarer at det var svært strie strømmer i vannet.

Han hadde problemer med å ta seg bort til den 10 år gamle gutten som ble drevet lenger ned elven med strømmen.

– Jeg måtte komme meg ut av vannet og løpe langs elvebredden. Så hoppet jeg i elven på nytt, og til slutt fikk jeg tak i gutten. Det var få livstegn og jeg trodde han var død, sier Demir.

STRIE STRØMMER: Demir forteller at det var vanskelig å svømme i vannet som hadde strie strømmer. Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2

Faren erklært død

På land fikk de begge hjelp av helsepersonell som var kommet til stedet.

Den 10 år gamle gutten, som kommer fra Syria hadde begynt å puste, men ingen kunne finne guttens far.

– Jeg trodde han kunne svømme og at han hadde kommet seg på land. Hvis jeg visste at han fortsatt var i vannet, hadde jeg hoppet enda en gang for å prøve og redde han, sier Demir.

Han forteller at han blir trist på å tenke på at guttens far ikke overlevde. Den syriske mannen i 30-årene ble funnet etter 50 minutter av dykkere.

ULYKKESSTEDET: Blomster er langt ned og hengt opp ved broen over Molvald. Foto: Anne Sofie Mengaaen, TV 2

Disse topper drukningsstatistikken

Guttens far ble en del av en dyster statistikk. Ifølge tall fra Redningsselskapet er 85 prosent av de som dør i drukningsulykker gutter og menn.

Ifølge politiet kunne verken far eller sønn svømme, og hadde ikke Yusuf Demir vært tilstede onsdag 24. juni, kunne også den 10 år gamle gutten mistet livet.

Den samme drukningsstatistikken viser at barn og unge med minoritetsbakgrunn drukner oftere.

– Vi ser et mønster i at det er manglende svømmeferdigheter. Det å kunne svømme er et viktig forebyggende tiltak for å unngå drukningsulykker, sier kommunikasjonsdirektør i Redningsselskapet, Hasse Lindmo.

– Løft blikket

Lindmo oppfordrer voksne til å følge godt med når barn er vannet.

– Hvis man bader med barn og unge må man løfte blikket og følge med hele tiden. En voksen må alltid passe på og være til stede, sier kommunikasjonsdirektøren.

Han får støtte fra Røde Kors.

– Når man er nede langs vannet må man være oppmerksom. Følg med på de som er i vannet istedet for å se ned på mobilen, sier Martin Tiltnes, frivillig i Røde Kors hjelpekorps.

– De trenger ikke si takk

Yusuf Demir er klar på hva han ville gjort skulle det skje igjen.

– Jeg ville gjort det samme igjen. Når du ser et barn i vannet er du nødt til å hjelpe, hvis ikke hadde jeg ikke fått sove om natten, sier 27-åringen.

Han forteller at han ikke har møtt gutten etter ulykken, men at familien ikke skal takke ham.

– De har hatt et dødsfall i familien nå og de skal ikke tenke på meg. Jeg gjorde det jeg måtte, og de skal ikke takke, sier Demir.