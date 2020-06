Colombianere raser etter at soldater innrømmet voldtekt av 13 år gammel jente

Voldtekten skjedde forrige helg, og har skapt sinne i befolkningen, skriver The Guardian.

Tirsdag innrømmet de sju soldatene at de voldtok jenta, som forsvant fra reservatet hun bodde i nord i landet få dager tidligere. Jenta ble funnet ved en nærliggende skole dagen etter.

Nyheten har sjokkert store deler av landet, som ikke er ukjent med vold mot jenter og kvinner med urfolksbakgrunn. Ifølge The New York Times føyer hendelsen seg inn i en lang rekke hendelser der landets militære har misbrukt makten sin.

– Vi vet at ikke dette er en isolert hendelse, men et strukturelt problem, sier Aida Quilcue, som jobber med menneskerettigheter i the National Indigenous Organizaton of Colombia (ONIC), på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg forkaster det fryktelige faktumet som går imot rettighetene til kvinner og medlemmer av urfolket i Colombia.

– Det er et grunnleggende problem

Hendelsen har for mange vekket minner om en lignende hendelse i 2016, da en sju år gammel urfolksjente ble voldtatt og drept av den rike arkitekten Rafael Uribe Noguera i hovedstaden Bogotá.

– Det kan trekkes en linje gjennom alle voldshandlinger mot kvinner, enten de er utført av en soldat, politimann, en rik mann eller andre, og det er misbruket av makt for å frata en kvinne retten over egen kropp, sier sjefen for kvinnerettighetsorganisasjonen, Olga Amparo Sánchez, ifølge The Guardian.

– Det grunnleggende problemet er at kvinners liv ikke har noen verdi i dette landet, fortsetter hun.

Risikerer mellom 16 og 30 år i fengsel

De sju soldatene har akseptert en siktelse som omhandler ulovlig seksuelt misbruk av en mindreårig under 14 år. Landets riksadvokat, Francisco Barbosa, sier at de sju mennene risikerer mellom 16 og 30 år i fengsel.

– De har vanæret uniformen og verdigheten til barn i Colombia, sier han i en uttalelse, ifølge The New York Times.

Noen mener at den forferdelige episoden avdekker systematisk ondskap i militæret.

– Det er noe systematisk, og dersom sikkerhetstreningen og doktrinen deres ikke endres, og ikke inkluderer en seriøs menneskerettighetsdel, kan vi forvente at slike saker blir normalt, sier aktivist Mafe Carrascal.

Andre peker på et alarmerende mønster med vold mot kvinner, som har blitt enda tydeligere etter at landet gikk inn i lockdown som følge av koronapandemien. 110 kvinner har blitt drept i landet som følge av kjønnskriminalitet. 50 av disse etter at landet gikk i lockdown.

Aktivister håper nå denne saken vil føre til en større diskusjon og endringer i samfunnet.