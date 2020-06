Mistet håret etter frisørtime: – Jeg orker ikke se meg i speilet

Soumia skulle farge håret hos en frisør i Trondheim. Det endte opp med at hun mistet store deler av det.

Torsdag møtte Soumia opp til frisørtimen sin på Hair Cut i Trondheim. Hun hadde med seg et bilde av hvordan hun ønsket at håret skulle bli og ba om å få fargen «ice blond».

Ifølge frisørsalongen var det en krevende behandling å gjennomføre ettersom Soumia hadde mørk ubehandlet ettervekst og allerede blekede tupper.

– Frisøren var veldig skeptisk til å ta en sånn behandling på grunn av kvaliteten på håret i lengden. De ble likevel enige om å gjennomføre, siden kunden ønsket dette, til tross for at det fantes en risiko, sier daglige leder Eva Hoemsnes Grøtte.

Soumia, som vil være anonym i denne saken, avviser dette.

– Jeg ble ikke advart, frisøren sa ja til fargen jeg ønsket meg, sier hun.

Etter at Soumia hadde plassert seg i stolen, la frisøren i farge og pakket håret inn i folie.

– Jeg merket at det svidde og klødde mer enn det pleier, men frisøren sa det var normalt. Etter to runder med bleking sjekket frisøren folien igjen, og da så jeg at noe av håret hadde løsnet. Da hørte jeg frisøren si «oh, shit», forteller Soumia.

HÅR: Soumia hadde langt hår før behandlingen. Hun ønsker ikke å stå frem med fullt navn i saken. Foto: privat

Fikk panikk

Frisøren hastet Soumia til over til vasken, og begynte å skylle håret.

– Da han fjernet folien så fulgte bare håret mitt med. Jeg fikk panikk og reiste meg opp fra stolen, og da så jeg at håret bare falt nedover skuldrene og traff bakken. Da begynte jeg å skrike, forteller Soumia.

Mens frisøren fortsatte å beklage, stod Soumia og hadde full panikk.

– Jeg ringte samboeren min hysterisk og sa at frisøren hadde ødelagt håret mitt. Han kom med engang og krevde å få snakke med sjefen, sier hun.

Etter at leder Eva Hoemsnes Grøtte ble varslet dro hun rett til salongen.

– Jeg har aldri sett noe lignende i løpet av min karriere. Det hadde skjedd det vi kaller en «kjemisk klipp», som betyr at håret var for svakt i møte med kjemikalene, så det rett og slett slipper. Det er alle frisørers verste mareritt, sier hun.

Ville begrense skadeomfanget

Ifølge den daglige lederen prøvde hun å roe situasjonen så godt hun kunne.

– Kunden var så opprørt, at hun ikke ville la oss få vaske ut kjemikaliene, noe som ville begrenset skadeomfanget. Samtidig oppførte samboeren seg såpass truende overfor mine ansatte, at jeg måtte stenge salongen, sier Grøtte.

Hun forteller at hun til slutt fikk roet kunden ned, og fikk vasket håret hennes.

KJEMISK KLIPP: Frisørsalongen forteller at det skjedde en «kjemisk klipp», som betyr at håret var for svakt i møte med kjemikalene, så det rett og slett slapp. Foto: Privat

– Jeg klippet det i samme lengde, men ga råd om ikke å gjennomføre en ny behandling på daværende tidspunkt. Kunden ville ikke ha råd fra oss og avviste dermed dette. Når håret er såpass skadet, må det få hvile, sier Grøtte.

Hun sendte med skånsomme produkter som skulle pleie håret til kunden, og sa at hun kunne komme på en ny time når håret hadde blitt sterkere.

Soumia på sin side har en annen oppfatning av hva som skjedde etter behandlingen.

– Jeg opplevde at frisørene skylte på meg og bare var opptatt av hvilke produkter jeg hadde brukt tidligere. De mente at jeg måtte ha brukt shampoo av dårlig kvalitet eller tørrshampoo. Jeg opplevde ikke at de var forståelsesfulle eller beklaget skikkelig, sier hun.

Har fjernet speilene

Soumia forteller at hun har slitt kraftig etter frisørbesøket.

– Jeg kjente meg stygg. I tillegg begynte det å klø i hodebunnen. Jeg kontaktet derfor legevakten på telefon, som sa at jeg måtte komme med engang. De fortalte at det hadde oppstått en irritasjon i hodebunnen og at huden ved hårfestet var rød, sier hun.

TV 2 har fått til sendt et skriv fra fastlegen, som bekrefter opplysningene.

Soumia forteller at hun har blitt bedt om å holde seg unna sol og bad til irritasjonen har gått over. I mellomtiden får hun bare vaske hodebunnen med kaldt vann.

– Jeg har posttraumatisk stressyndrom og går til traumebehandling. Når man er psykisk syk fra før og usikker på selv, blir det helt forferdelig når det skjer noe sånt. Nå føler jeg meg helt på bånd, og sitter bare hjemme, sier hun.

Hun forteller at hun heller ikke orker å se seg i speilet lenger.

– Jeg har på meg caps og ser ned når jeg passerer speilene i gangen. Speilet på badet har jeg tatt bort, sier hun.

Fastlegen valgte i tillegg å sykemelde henne i 14 dager ettersom Soumia jobber i butikk, og ikke har lov til å bruke caps der.

– Kan ikke gi tilbake håret

Den daglige lederen ved Hair Cut i Trondheim mener frisørsalongen har gjort det de kan for å prøve å komme kunden i møte, etter at uhellet først var ute.

– Det ble en veldig vanskelig situasjon på stedet ettersom kunden ble så hysterisk, og samboerens truende oppførsel. For øvrig noe vi vurderer å politianmelde vedkommende for. Vi ønsker likevel å følge opp kunden fremover, slik at hun på sikt kan få et resultat som er så bra som mulig, sier Eva Hoemsnes Grøtte.

Samtidig sier hun at hun har forståelse for at kunden synes situasjonen er vanskelig.

– Jeg skulle ønske jeg kunne gi henne håret hennes tilbake, men det kan jeg ikke. Jeg er selv dame og vet hvor viktig hår er for oss, sier hun.

NÅ: Slik ser håret til Soumia ut nå. Foto: Privat

Burde sagt nei

Grøtte forteller at frisøren som utførte behandlingen, har 15 års erfaring, men at vedkommende likevel burde sagt nei til å gjennomføre en så vanskelig behandling.

– Vi vil jo alltid hjelpe kundene slik at de får det de ønsker. I denne situasjonen var det nok et ønske om et uoppnåelig resultat, men det er lett å være etterpåklok. Vi burde beklaget og sagt nei til å gjennomføre behandlingen, så kunne vi avverget mye av skadeomfanget, sier den daglige lederen.

Vil ikke tilbake

Soumia forteller at hun har anmeldt hendelsen til politiet.

Til tross for at frisørsalongen har tilbudt henne å komme tilbake for å få gratis behandlinger når håret har blitt sterkt nok, ønsker hun ikke å benytte seg av dette.

– Jeg savner fortsatt en forklaring fra Hair Cut på hvorfor dette skjedde med håret mitt. Jeg opplever heller ikke at de ikke har tatt noe ansvar med å kontakte meg videre. Sånn ting er nå så stoler jeg heller ikke på de, og vil derfor ikke tilbake, sier Suomia.