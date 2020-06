Liverpool bekymret for fansens oppførsel: – Uakseptabelt

Liverpool likte dårlig at fansen stimlet sammen for å feire ligatittelen.

Etter 30 års ventetid kunne Liverpool-fansen endelig slippe jubelen løs på onsdag. Manchester Citys poengtap utløste elleville jubelscener på Merseyside.

– Byen går bananas. Det er det ingen tvil om. Jeg lurer på når det skal slutte, for de er såvidt i gang, sa TV 2s Premier League-korrespondent Ingrid Halstensen.

Fredag kokte det på Pier Head. I euforien ble korona-restriksjoner og sosial distansering kastet ut av vinduet. Brannvesenet måtte i aksjon for å stanse en brann på en balkong.

Nå reagerer klubben. I en felles uttalelse med politiet ber Liverpool fansen om å unngå store folkeansamlinger.

– Flere tusen dukket opp på Pier Head på fredag, og noen valgte å overse retningslinjene for sosiale distansering. Byen vår står fortsatt i en helsekrise, og denne oppførselen er uakseptabel. Det er fortsatt fare for en ny smittetopp, og vi må jobbe sammen for at vi ikke ødelegger alt vi har oppnådd under nedstengingen, skriver klubben i en uttalelse.

– Når det er trygt, vil vi jobbe sammen for å arrangere en seiersparade. Inntil det skjer, er sikkerheten til innbyggerne og byen vår øverste prioritet, fortsetter klubben.

No words needed really. https://t.co/kstAE2qTjL — Joe Anderson (@mayor_anderson) June 27, 2020

Ordfører Joe Anderson har bedt feirende supportere om å dra hjem for å forhindre spredning av koronaviruset. Etter fredagens samling var det store mengder søppel på Pier Head, og en video viser at en rakett traff den verneverdige bygningen Royal Liver.

– Kanskje kan et portforbud bli satt i stand ettersom politistyrkene allerede har blitt forsterket i byen for å håndtere antisosial oppførsel, sa Anderson til Liverpool Echo på fredag.

Politiet ber fansen vente på den offisielle feiringen.

– Vi skjønner at folk vil feire at Liverpool har blitt mestre for første gang på 30 år, og det vil komme en tid der fansen kan feire sammen med laget. Men nå er ikke riktig tidspunkt, sier assisterende sjefskonstabel Jon Roy i Merseyside-polititet.