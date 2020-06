The Simpsons slutter å bruke hvite stemmeskuespillere på ikke-hvite karakterer

Det bekrefter Fox network, som viser serien, i en uttalelse.

– Framover vil ikke The Simpsons benytte seg av hvite skuespillere til å dubbe ikke-hvite karakterer, skriver de ifølge Sky News.

Endringen skjer etter en årelang kontrovers rundt tema, og et ønske om større mangfold i underholdningsbransjen. Det skjer også i en tid der rasedebatten pågår for fullt i USA som følge av drapet på George Floyd.

The Simpsons avsluttet nylig sin 31. sesong, og har gått sin seiersgang på skjermer over hele verden siden starten i 1989. De siste årene har kritikken mot karakteren Apu, en indisk immigrant spilt av den hvite skuespilleren Hank Azaria, vært økende. Tidligere i år annonserte Azaria at han ikke lenger ville spille rollen som Apu, da han forstod at karakteren opprettholdt stereotypier som kunne være sårende for seere med indisk bakgrunn.

Hank Azaria spilte rollen som den indiske immigranten Apu fra 1990 og fram til januar. Foto: John Smock

– Så fort jeg innså at det var slik folk tenkte om karakteren ville jeg ikke ta del i det lenger. Det føltes bare ikke riktig, sa Azaria i et intervju med New York Times i februar.

Azaria har også vært stemmen til den svarte politimannen Lou, og den meksikansk-amerikanske karakteren Bumblebee Man. Det er også flere mørkhudede karakterer i The Simpsons som blir spilt av hvite skuespillere, men det er foreløpig ikke kjent hva som vil skje med disse framover.

SLUTTER I ROLLEN: Stemmeskuespiller Mike Henry har spilt rollen som Cleveland Brown siden 1999. Foto: Dan Steinberg

Også en annen Fox-serie, Family Guy, annonserte fredag at de slutter å bruke hvite skuespillere til å legge stemme på fargede karakterer. Mike Henry har spilt rollen som Cleveland Brown siden 1999. Han sier det har vært en ære å spille karateren.

– Det har vært en ære å spille Cleveland i 20 år. Jeg elsker karakteren, men fargede karakterer bør spilles av fargede. Derfor vil jeg trekke meg fra rollen, skriver Henry på Twitter.