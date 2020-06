Politimann hylles etter knivangrepet i Glasgow

Seks personer ble skadd etter at en mann gikk til angrep med kniv ved Park Inn Hotel i Glasgow fredag.

Blant de skadde var politimannen David Whyte (42), som er alvorlig skadet, men stabil.

De fem andre skadde var alle menn i alderen 17, 18, 20, 38 og 53. Ifølge den skotske avisen The Herald er alvorlighetsgraden foreløpig ukjent.

Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet på stedet.

STENGT: Væpnet politi stengte ned deler av sentrum i den skotske byen Glasgow etter meldingen om at en mann hadde gått til angrep med kniv på et hotell. Foto: Robert Perry / AFP

Hyller politiet

Politiet forteller at byen er i sjokk etter hendelsen.

– Grusomme hendelser som dette er heldigvis veldig sjeldne i Skottland. Dette har rystet innbyggerne i Glasgow og hele resten av landet, sier sjefskonstabel Iain Livingstone til avisen.

I en uttalelse fredag kveld offentliggjorde han navnet til politimannen som ble skadd i hendelsen.

– Mine tanker er hos de som ble skadd og deres familier, inkludert vår kollega David Whyte, som ble alvorlig skadd mens hans gjorde jobben sin, sier Livingstone.

Han hyllet også politimennene som bidro i aksjonen for jobben de gjorde.

– Politibetjentene har nok en gang utsatt seg for fare for å beskytte sine medborgere. Det er utrolig hvor profesjonelt de håndterte hendelsen. Jeg ønsker å hylle dem for motet, uselviskheten og dedikasjonen de har for å beskytte samfunnet, sier sjefskonstabelen til The Herald.

SKADD: Seks personer ble skadd i hendelsen. Foto: Robert Perry / AFP

Ikke terror

Knivangrepet skjedde i resepsjonen på Park Inn Hotel, som ligger på West George Street i Glasgow, fredag ettermiddag. Et tungt bevæpnet politioppbud rykket ut til hendelsen og sperret av gatene rundt hotellet.

Omkring 80 asylsøkere har bodd på hotellet under koronapandemien, skriver The Guardian. Den angivelige gjerningsmannen er antatt å være en av asylsøkerne.

Antiterrorpolitiet ble først varslet om hendelsen. Senere ble det avkreftet at det dreide seg om en terrorhendelse.

– Hendelsen i West George Street blir ikke regnet som terror. Vi vil fortsette å etterforske hendelsen, sa politiet i Skottland i en uttalelse senere fredag, ifølge avisen.