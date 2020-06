Masseslagsmål på campingplass – motsatte seg politiet

Vest politidistrikt fikk melding klokken 9 om at cirka tolv personer, som ikke var gjester ved Grimen Camping, befant seg på området.

– De benyttet seg av campinganlegget og badeplassen, og var godt beruset. Plutselig brøt det ut i full slåsskamp, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Da politiet kom frem til stedet blødde en person fra hodet, og vedkommende ble kjørt til legevakt.

– To personer, som fremstod som de mest aktive under slagsmålet, motsatte seg så politiet. De nektet å forklare seg og hindret politiet i å utføre arbeidet sitt. Begge er kjørt i drukkenskapsarrest og vil bli blant annet bli anmeldt for forulempning av offentlig tjenestemann, sier Rebnord.

Foreløpig er det uklart hva som forårsaket slagsmålet.