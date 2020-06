Tropenatt flere steder – men nå blir det kaldere

Flere steder langs kysten opplevde tropenatt natt til lørdag, men dessverre for de som har startet ferien holder ikke finværet seg.

Det har vært varmt i store deler av landet de siste dagene, og mange har benyttet anledningen til å være ute i sommervarmen. Tidligere i juni ble Færder fyr i Vestfold og Telemark det første stedet i Norge som opplevde tropenatt. Der var det også varmest natt til lørdag.

– Det har vært tropenatt flere steder langs kysten av Vestfold og Telemark og Rogaland. Færder var varmest med en laveste temperatur på 21,8 grader, mens Sola var nest varmest med 20,9 grader, sier vakhtavende metereolog i StormGeo, Camilla Albertsen.

Kravet for å klassifiseres som tropenatt i Norge, er at temperaturen aldri må falle under 20 grader mellom klokken 20 om kvelden og fram til klokken 08 om morgenen. Totalt seks målestasjoner målte tropenatt natt til lørdag.

Har én god nyhet

Fra og med lørdag vil været bli dårligere, og skal vi tro prognosene er det lenge til vi får tilbake kjempevarmen.

– Det ser i alle fall ut til at første del av juli vil bli typisk norsk sommer med litt lavtrykk fra vest, men også sol og opphold. Det ser ut til at det været vi får neste uke vil holde seg utover i juli.

Meteorologen har likevel en god beskjed å komme med om andre del av juli.

– Fra midten av juli og utover øker sannsynligheten for at vi kan litt tørrere og varmere vær, sier Albertsen.

Varsler kraftig værskifte

Mange går ut i ferie i disse dager, men Albertsen har dessverre ikke gode nyheter til de som håper finværet vil holde seg utover i den kommende uken.

– Det er dessverre et værskifte på gang. Det er et lavtrykk som ligger over Storbritannia, og det vil sende en front innover Sør-Norge. Den kommer sent i kveld, og vil trekke nord- og østover i morgen. Det vil medføre en del regn, og lavere temperaturer, forteller Albertsen.

For Nord-Norge vil fronten som kommer innover Sør-Norge trekke til Nordland på mandag. Der blir det utviklet et lavtrykk tirsdag, som fører med seg regn og kuling. Været blir bedre utover uken, men temperaturen vil ikke bli like høye som de har vært de siste dagene.

– Det blir normal norsk sommer med varierende vær.

Rekordvarm juni

Med fem dager igjen av juni kan meteorologene allerede nå slå fast at vi får en rekke nye varmerekorder i juni. Dersom man inkluderer forventet temperatur for månedens siste dager, vil middeltemperaturen i Sør-Norge og deler av Nordland ende mellom tre og fem grader over det normale.

– Dermed vil de tidligere rekordene for middeltemperatur bli slått på Vestlandet og i Trøndelag. På Værnes i Trondheim med en hel grad, skriver StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen.



REKORDVARMT: Juni har vært en rekordvarm måned mange steder i landet. Foto: StormGeo

I Bergen har det aldri blitt registrert en varmere juni, til tross for at det finnes målinger helt tilbake til 1850-1860-tallet. Også på Sør- og Øst-landet vil de fleste stasjoner sette ny junirekord. I Oslo har man ikke målt en varmere juni siden 1889.