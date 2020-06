14 år gammel gutt funnet etter leteaksjon

Politiet satte natt til lørdag i gang en leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i området rundt Krokstadelva. Like etter klokken ti lørdag morgen ble gutten funnet.

Ifølge Drammens Tidende skal gutten ha vært på en bursdagsfest fredag kveld. Gutten skal ha blitt observert svømmende over et tjern, og deretter gående på en sti. Det var familien som meldte gutten savnet.

– Han har blitt observert svømmende over Inntaksdammen. Så ble han sett gående på en sti, men etter dette er det ingen som har sett ham, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørch, til avisen like før klokken åtte lørdag morgen.

Politiet skrev på Twitter at leteaksjonen pågikk fra området ved Krokstadelva og opp mot Inntaksdammen. Like etter klokken ti bekrefter politiet at gutten er funnet i god behold.