Fotballryktene: – Arsenal-spiller aktuell for Manchester United

Toppklubbene i Europa jobber på høygir for å styrke stallen før neste sesong. Mens Chelsea allerede har sikret seg solide forsterkninger, har det vært stille rundt London-rival Arsenal.

En av spillerne som kan være på vei ut, er Matteo Guendouzi. Manager Mikel Arteta vil ikke bekrefte at franskmannen blir i klubben etter rykter om at Guendouzi angivelig har bedt om å forlate klubben. Det skriver The Guardian. Manchester United, Barcelona, PSG, Inter og Atletico Madrid er blant klubbene som snuser på den 21 år gamle midtbanespilleren, hevder L'Equipe.

Arsenal følger Portos midtbanespiller Danilo Pereira tett, skriver ESPN. Den portugisiske klubben er villig til å selge Pereira for rundt 220 millioner kroner. Også Atletico Madrids Thomas Partey er aktuell for rødtrøyene, et rykte som har svirret i mange måneder.

Det kan bli verre å få tak i PSGs Layvin Kurzawa. 27-åringen har vært koblet til Arsenal en stund, men nå ser det ut til at backen blir i Paris i fire nye år, skriver RMC.

Ting har ikke akkurat gått på skinner for Joe Hart etter at han forlot Manchester City. I Burnley spilte han annenfiolin bak Nick Pope, og nå kan neste stoppested bli Celtic, skriver Telegraph. Det avhenger imidlertid av at Celtic ikke får napp hos Southampton og Fraser Forster.

En av de heteste navnene i sommer er Napolis Kalidou Koulibaly. Midtstopperen ønsker å forlate Napoli i sommer, skriver Mundo Deportivo. Neste stoppested kan bli Manchester City, som har slitt på stopperplass etter at Vincent Kompany ikke ble erstattet i fjor sommer.

I serien overraskende overganger: Inter skal være nær ved å signere den ettertraktede høyrebacken Achraf Hakimi for "kun" 435 millioner kroner. Det skriver The Guardian. Real Madrid-eiendommen Hakimi har imponert stort i Borussia Dortmund denne sesongen.

Birminghams talentfulle midtbanespiller Jude Bellingham, som har vært koblet til Manchester United og Borussia Dortmund, kan signere proffkontrakt mandag. Da fyller han 17 år. Foreløpig har ikke Bellingham bestemt seg for hva fremtiden bringer, hevder Mirror.

Arsenals lånesoldat Dani Ceballos har hintet om at han kan returnere til gamleklubben Real Betis etter sesongen, skriver Marca. Ceballos er eid av Real Madrid, men har foreløpig til gode å skinne i Arsenal-drakten.

Tottenham kvittet seg med Mauricio Pochettino i fjor høst, men sønnen hans gjør sine saker så bra at London-klubben ønsker å tilby ham en ny kontrakt. Det skriver Evening Standard. Pochettino junior er 19 år.

Liverpool har brukt noen dager på å feire tittelen, men nå kommer regningene. Det bryr nok ikke fansen seg om. Southampton er blant klubbene som kan juble for Liverpool-tittel. Det betyr 30 millioner inn i klubbkassen. Pengene kommer som følge av klausuler i kontraktene til Virgil van Dijk, Sadio Mané, Adam Lallana og Dejan Lovren. Alle fire kom til Liverpool fra Southampton i sin tid. Også Arsenal og Charlton kan tjene på Liverpool-suksessen. Det gjør selvfølgelig også spillerne i Liverpool. Ifølge Daily Mail venter bonusutbetalinger på drøyt 120 millioner kroner.

Juventus-sjef Maurizio Sarri vil ikke slå fast at Miralem Pjanic blir i klubben. Barcelona skal være blant 30-åringens beilere, skriver Sky Sports Italia.

West Ham sliter tungt om dagen. Det har vært vanskelig å finne en rød tråd i klubbens innkjøpspolitikk de siste årene, og derfor er det kanskje ikke overraskende at Carlos Tevez igjen kan være aktuell. Det skriver Radio La Red. Tevez' kontrakt i Boca Juniors går ut i sommer, og han utelukker ikke en retur til London-klubben.