Urovekkende trend: Flere unge smittes av koronaviruset

Mange land har valgt å lette på de strenge koronarestriksjonene, og det har ført til større kontakt mellom mennesker. Samtidig blir aldersgruppen for nye bekreftede tilfeller av koronasmitte stadig yngre.

Trenden er spesielt synlig i Florida, Texas og Arizona i USA. Der har man sett en stor økning i smittetilfeller blant personer under 40 år etter at statene valgte å gjenåpne samfunnet. I tillegg har Portugal og Israel opplevd en markant økning blant unge som er smittet.

Ifølge The Guardian mener eksperter at økningen skyldes det de omtaler som «andre bølge-oppførsel», der yngre aldersgrupper, som anser seg å være mindre utsatt for alvorlig sykdom, er mer uforsiktige.

At unge har fått en mer avslappet holdning til avstandsrestriksjoner og sosial kontakt, kan bli utslagsgivende for nye bølger av koronaviruset.

– Det er farlig at positiv utvikling oppmuntrer folk til å endre holdninger til pandemien, som at trusselen blir tatt mindre alvorlig eller at man tenker at pandemien er over, sier Benjamin Wakefield, som forsker ved Chatham House's globale helseprogram.

– Denne holdningsendringen er allerede synlig blant mennesker som ikke holder avstand i parker, på strender og på fest, sier Wakefield til The Guardian.

Stor økning

I Florida utgjør for eksempel unge mellom 15 og 35 år 31 prosent av koronasmittede, noe som er en økning på 25 prosent fra begynnelsen av juni, skriver nyhetsbyrået AP. I forrige uke ble 8000 nye smittetilfeller bekreftet i aldergruppen, mot 2000 blant personer mellom 55 til 64 år.

Også i Norge har myndighetene uttalt at de er bekymret over at det virker som at folk har blitt mer avslappet i forhold til koronaviruset. Store folkemengder brøt avstandsreglene under Black Lives Matter-demonstrasjonene og folk ligger tett på strendene på de varmeste sommerdagene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har minnet om at vi må fortsette å holde avstand, og Erna Solberg har sagt at det er for tidlig å skrive ut en friskmelding for pandemien.

Ifølge The Guardian kan noe av økningen av smitte blant unge forklares med at stadig flere får teste seg for koronaviruset. Flere eksperter mener likevel at det kan knyttes til at de eldre aldergruppene tar pandemien på større alvor og følger restriksjonene enn unge.

Kan smitte risikogruppen

– Unge mennesker er i større grad ute og utsetter seg for risiko. Viruset har ikke forandret seg, det er vi som har endret hvordan vi oppfører oss, sier Ali Mokdad, professor i helsedata på Washington universitet, til AP.

Selv om unge personer under 40 år ikke tilhører risikogruppen, kan også de bli alvorlig syke og dø av viruset. I forrige uke døde for eksempel to 17-åringer i Florida av viruset.

I tillegg bekymrer det myndighetene at en oppblomstring blant unge, lett kan spre seg over til eldre som er i risikogruppen.

– Folk mellom 18 og 50 lever ikke i en boble. De er barn og barnebarn til sårbare mennesker. De står ved siden av deg på et bryllup. De kanskje server deg et måltid på en restaurant, sa borgermester David Holt i Oklahoma city til AP.

ALDER: Statistikken fra FHI viser antall bekreftede smittetilfeller fordelt på alder og kjønn i Norge. Skjermdump: FHI

Flest unge smittet i Oslo

I Norge er det registrert 8832 tilfeller av koronasmitte i Norge natt til lørdag, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 17 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 39 tilfeller.

I Oslo er 2863 bekreftet smittet og aldersgruppen mellom 30 og 39 år har flest smittetilfeller. Gruppen med personer mellom 20 og 29 år har nest flest bekreftede smittetilfeller, viser Oslo kommune sin koronaoversikt.

FHI: Helena Niemi Eide jobber på avdelingen Smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

– Vi tror ikke det er stor spredning av covid-19 i yngre aldersgrupper i Norge, selv om det er flere yngre som får påvist smitte nå enn tidligere. Det er foreløpig for tidlig å si at det er en økning i antall tilfeller med åpningen av samfunnet, men Fhi følger situasjonen nøye, sier Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet.

Median alderen har gått ned de siste ukene. Folkehelseinstituttet tror økningen skyldes økt testing av personer med milde symptomer, samt av enkelte nærkontakter som testes selv om de ikke har symptomer.

På landsbasis er det derimot flest smittet i aldergruppen 50 til 59 år, viser Folkehelseinstituttet sin oversikt.

Sårbare for nye utbrudd

Folkehelseinstituttet har ikke sett en generell økning i antall smittetilfeller etter at samfunnet begynte den gradvise økningen i slutten av april.

– Samtidig så vet vi at svært få har gjennomgått infeksjonen i Norge, så så lenge det er tilfeller av covid-19 i Norge, er vi sårbare for nye utbrudd eller oppblussinger av smitte, sier Niemi Eide.

Hun minner derfor om at det er viktig at folk fortsetter å oppretteholde smittevernreglene.

– Det er derfor viktig at folk opprettholder avstand, god håndhygiene og at de holder seg hjemme når de er syke, også i månedene som kommer, sier hun.

Totalt er 249 døde som følge av sykdommen i Norge.